TE IA GROAZA! 10 filme despre sfârșitul lumii care au făcut istorie

Cum se simte un om care ştie că stă pe plajă la soare pentru ultima dată? Sau dacă realizează că vecinii și mai toți cunoscuții au fost posedați de extratereștri? Sau e confruntat cu holocaustul nuclear? Sau un virus letal i-a decimat toți prietenii? Aceste întrebări, pe care și le-au pus scriitori și scenariști, au devenit premise de film și au evoluat în unele dintre cele mai bune producții horror din istoria filmului despre sfârșitul lumii, scrie eva.ro.



Iată despre ce horror-uri este vorba:

The Day the Earth Stood Still (1951)

În regia lui Robert Wise, despre vizitatori din spaţiu care se decid să epureze Pământul de specia umană.

Totul începe când o fiinţă extraterestră aterizează pe planeta noastră şi le spune oamenilor ca trebuie sa trăiască în pace, altfel vor fi cu toţii trataţi ca un potenţial pericol interplanetar şi ucişi... În filmul din 2008, Keanu Reeves joacă rolul mesagerului Klaatu.

War of the Worlds (2005)

După romanul clasic al lui Herbert George Wells, care a dat tonul subiectelor cu invazii marţiene, ecranizat în 1953 de George Pal, iar în 2005 de Steven Spielberg. Subiectul este lupta extraordinară a umanității pentru a-și asigura viitorul pe Pământ văzută prin ochii unei familii americane care vrea să supraviețuiască. Tom Cruise îl interpretează pe Ray Ferrier, un docher divorțat. La scurt timp după ce fosta soție și actualul ei soț îi lasă copiii, adică pe adolescentul Robbie și pe micuță Rachel, o puternică și stranie furtună se pornește.

Invasion of the Body Snatchers (1978)

Sfârşitul lumii, aşa cum o ştim, e produs de invadatorii care fură trupurile prin posesiune. Două filme de menţionat la acest capitol, în 1956, al lui Don Siegel, şi în 1978, al lui Philip Kaufman. Pe dinafara monștrii arată ca familia, prietenii și vecinii nostri, însă - pe dinauntru - sunt invadatori nemiloși al căror singur scop este sa te transforme în unul de-al lor. The Host, ecranizarea din 2013 a romanului omonim de Stephenie Meyer, e atins de asemenea subiectul sfârşitului omenirii aşa cum o cunoaştem prin prisma posesiunii oamenilor de către extratereştri.

On the Beach (1959)

Stanley Kramer ne arată în 1959 un Pământ contaminat radioactiv, după ultimul război mondial, unde omenirea se stinge încet. Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire sunt siliţi să-şi facă bilanţul final al vieţii. Cum se simte un om care ştie că stă pe plajă la soare pentru ultima dată? Este unul dintre cele mai emoționante filme ale lui Gregory Peck dar - în același timp - unul dintre cele mai emotionate filme din istoria cinema-ului, sunt e părere unii cinefili.

Dr. Strangelove, Or How I've Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

Un holocaust nuclear generalizat e prezentat în cheie parodică în comedia neagră a lui Stanley Kubrick din 1963. Filmul e o satiră a Războiului Rece şi a terorii nucleare ca instrument politic. La apogeul Războiului Rece, atunci când un număr de bombardiere nucleare primesc de la un ofiţer dezaxat un ordin de a bombarda inamicul numărul 1 - Rusia - conducătorii celor două ţări încearcă să prevină o catastrofă nucleară.

Dar cum apărarea se bazează pe principiul distrugerii reciproce, rezultatul va fi suprinzător.



Cu Peter Sellers în trei roluri, tonul filmului e comico-dramatic şi satirizează cursa înarmărilor, lipsa de comunicare. Principala critică e cea la adresa Războiului Rece, demontând miturile militarismului şi aruncând un ochi critic asupra războiului în general.

Planet of the Apes (1968)

În urma unui război atomic, lumea degenerează spre barbarie, în timp ce civilizaţia e preluată de primatele superioare. S-a întâmplat de două ori, în 1968 - sub regia lui Franklin J. Schaffner (cunoscut şi pentru The Boys From Brazil, 1978) - şi în 2001, sub regia lui Tim Burton.

The Andromeda Strain (1971)

Ecranizarea vestitului roman cu acelaşi nume al regizorului Michael Crichton arată cum omenirea e la un pas de a fi distrusă de un germene epidemic. Este povestea unei echipe de cercetători americani (Arthur Hill, David Wayne, James Olson şi Kate Reid) care încearcă să localizeze un virus extraterestru pierdut în spaţiu. Pentru a salva omenirea, cei patru medici se izolează într-un laborator computerizat şi pornesc o luptă pe viaţă şi pe moarte pentru anihilarea germenului ucigaş...

Meteor (1979)

O coliziune cosmică fatală pentru omenire. Singura soluţie salvatoare o constituia coalizarea americanilor şi a ruşilor pentru a distruge Meteoritul ameninţător.

Mad Max (1979)

Omenirea sau - mai bine zis - ce a rămas din ea după sfârşitul lumii.



Ecranizare a unei poveşti de Byron Kennedy, plasată într-un viitor post-apocaliptic, cu un peisaj dezolant, în care puţinii supravieţuitori sunt terorizati de bande motorizate. Max (Mel Gibson) este un justiţiar al şoselelor.

Twelve Monkeys (1995)

Sfârşitul lumii survine odată cu răspândirea unor germeni epidemici în filmul lui Terry Gilliam din 1996. Supravieţuitorul James Cole (Bruce Willis) este trimis înapoi în timp pentru a evita o apocalipsa virala - însă felul în care se amestecă în evenimentele din trecut nu va da naştere la ceva bun.