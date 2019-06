Taylor Swift se pregăteşte de lansarea unui nou album. Când va fi lansarea

Vedeta pop Taylor Swift se pregăteşte de lansarea unui nou album. Acesta va fi pus în vânzare în data de 23 august, va fi intitulat "Lover" şi va conţine 18 piese. Până acum, au fost dezvăluite doar două cântece incluse în CD, unul dintre care se numeşte "Me". În clipul piesei, interpreta este acompaniată de Brendon Urie, solistul trupei Panic! At the Disco.



Recent, Taylor Swift a publicat pe reţelele de socializare coperta albumului. Vedeta apare în prim plan, iar pe fundal sunt nuanţe de roz şi albastru.

Taylor are 29 de ani şi este una din figurile cele mai de succes ale muzicii pop contemporane. Ea are în palmares zece premii Grammy.