Taylor Swift este cea mai bogată artistă a anului 2019

Taylor Swift continuă să domine topul celor mai bogaţi artişti ai anului. Potrivit Forbes, celebra interpretă americană, a reuşit să încaseze în 2019 venituri în valoare de 185 de milioane de dolari. Suma include bani din vânzări, concerte, diferite contracte şi prezenţa în topuri. Cântăreaţa în vârstă de 29 de ani ocupă prima poziţie în clasament pentru a doua oară în ultimii cinci ani.



A doua poziţie în top este ocupată de rapperul Kanye West, care a încasat fabuloasa sumă de 150 de milioane de dolari. Cu 40 de milioane mai puţin, pe locul trei în top, se situează britanicul Ed Sheeran. În luna august a acestui an, artistul a anunţat că ia o pauză de un an şi jumătate.



Topul este continuat cu The Eagles, care a avut încasări de 100 de milioane, Elton John - cu venituri de 84 de milioane şi Jay-Z, care a adunat o sumă similară.



La coada clasamentului Forbes se află Lady Gaga, Kendrick Lamar, U2 (IU CIU) şi Celine Dion.

Toţi au reuşit să adune câte aproape 40 de milioane de dolari.