TAXIMETRIST BEAT LA VOLAN. Bărbatul a lovit o maşină din sectorul Ciocana care era parcată pe stradă

foto: publika.md

A urcat beat la volan și a provocat un accident. Este isprava unui taximetrist, care a lovit un automobil parcat pe stradă. S-a întâmplat aseară în sectorul Ciocana al Capitalei. Un echipaj al Batalionului de Reținere Operativă l-au transportat pe bărbat la Inspectoratul de Poliție.



"Apropiindu-ne de șoferul automobilului Dacia, am simțit miros de alcool. Acesta a refuzat să prezinte actele, iar când a ajuns grupa de la accidente rutiere, el a refuzat să treacă testul", a spus polişistul Denis Bruma.



Bărbatul și-a recunoscut vina, dar spune că nu a consumat alcool şi că era în afara orelor de serviciu.



"Am făcut scandal căci sunt vinovat. Și care-i problema? Dacă crezi tu că eu am consumat, atunci crede tu așa cum știi tu."



Proprietarul maşinii pe care şoferul a accidentat-o spune că era acasă în acel moment, iar despre cele întâmplate l-a anunţat un vecin.



"M-am pregătit de culcare, a venit vecinul, a bătut la ușă. Mi-a zis să cobor jos, căci el fuma la scări, și a văzut ciocnirea în mașina mea. Deja când coboram, alți vecini care consumau cafea afara se porneau să mă anunțe."



Pentru că a refuzat să treacă testul de alcoolemie, taximetristul se va alege cu dosar penal.