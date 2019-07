TAXE MAJORATE, PREŢURI MARI. Patronii de restaurante spun că ne aşteaptă scumpiri

Majorarea TVA-ului în domeniul HoReCa va duce la majorarea preţurilor în hoteluri, restaurante şi cafenele. O spun patronii de localuri, care subliniază faptul că în cazul anulării reformei fiscale vor avea de suferit în primul rând clienţii.

Îngrijorările acestora vin după ce ieri, ministrul de Finanţe a anunţat că taxa pentru TVA pentru hoteluri şi localuri s-ar putea dubla de anul viitor. Prin aceste măsuri ministerul vrea să adune cât mai mulţi bani la buget.

Din octombrie anul trecut, taxa pentru TVA în domeniul HoReCa a fost redusă în jumătate şi stabilită de 10 la sută. Ieri, ministrul de Finanţe, Natalia Gavriliţa, a anunţat că de anul viitor, taxa ar putea să revină la 20 la sută. Patronii de restaurante spun că acest lucru îi va afecta şi nu le va mai rămâne decât să mărească preţurile.



"În România spre exemplu este 5 % mai scăzută de două ori decât la noi. Iar la noi acum se propune a ridica care este logica, nu ştiu. Noi am avut posibilitatea să nu ridicăm preţurile la produse, deoarece inflaţia sau devalorizarea leului ar cere creşterea preţurilor în restaurante. În aşa mod noi am putut să menţinem preţurile la un nivel precedent fără a ridica şi plus la asta am reuşit faptului că s-a micşorat puţin taxele şi să ridicăm salariile", a spus DUMITRU CEBOTARESCU, patron de restaurante.



Preşedintele Agenţiei Restaurantelor din Moldova spune că această majorare de 10 la sută a taxei pentru TVA va duce la scumpiri de până la 25 la sută, având în vedere că au fost anunţate scumpiri şi la electricitate şi gaze naturale.

Aneta Zasaviţchi a declarat că nu au fost anunţate consultări publice privind schimbările de impozitare, deşi ar fi trebuit cerută şi părerea patronilor de hoteluri, restaurante şi cafenele.



"Noi am luptat foarte mult, din anul 2013 până anul trecut, am trecut prin diferite discuţii cu diferiţi factori de decizie şi diferite guverne care s-au schimbat între timp. Am avut norocul anul trecut, deşi nu a fost deloc uşor, să primim un accept din partea fostei guvernări. Acum, reîntoarcerea la 20 de procente, vreau să înţelegeţi că nu este doar vorba de 10 procente care noi o să fim nevoiţi să le adăugăm la preţul produselor, pentru că noi mai vorbim şi de alte majorări", a spus ANETA ZASAVIŢCHI, Preşedintele Asociaţiei Restaurantelor din Moldova.



Majorările vor afecta şi serviciile hoteliere. Danilo Di Pasquale a venit acum un an din Italia şi administrează un hotel din Capitală. El spune că în Italia, taxa pentru TVA în HoReCa este de 10 la sută.



"Dacă Moldova are scopul de a dezvolta turismul, piaţa trebuie să rămână una competitivă, astfel încât ţara să devină mai atractivă pentru business, pentru turism. Cred că ar fi mai bine să rămânem la taxa de 10 la sută şi să nu ne întoarcem la cea de 20, pentru că acest lucru va afecta preţul final propus turiştilor", a spus DANILO DI PASQUALE, directorul general al unui hotel.



Anatolie Botnaru este directorul unei pensiuni rustice. Şi el spune că prin noile politici statul nu creează condiţii pentru dezvoltarea turismului în Moldova.



" În general, ar trebui nu numai TVA-ul, dar de făcut nişte facilităţi, cum s-a dezvoltat tot turismul din lume, prin termeni foarte lungi. Dar aşa, în sate nu-i nimic, oameni nu-s. Este foarte şi foarte complicat să dezvolţi ceva", a spus ANATOLIE BOTNARU, director de pensiune.



În octombrie 2018 a intrat în vigoare reforma fiscală care prevede taxă mai mică pentru TVA în domeniul HoReCa, dar şi reducerea impozitului pe venit de la 18 până la 12 la sută prin stabilirea unei cote unice.

De asemenea, a scăzut și contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale, de la 23 la 18 la sută.