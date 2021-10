Taxarea electronică se pare că nu este pe placul pasagerilor din Chișinău. Oamenii preferă să achite ca înainte

Taxatorii spun că s-au obişnuit deja să poarte şi banii, şi terminalul, însă doritori de a utiliza plata electronică sunt puţini."Cum în casă trei mii dăm, trei mii aşa şi cam 60, 70 de carduri, mai mult nu. Prima lună mai puţini, după asta, mai mulţi. Acum, însă, până la 60.""Mai mult cash. Pentru oameni este mai uşor cash, încă nu s-au obişnuit cu achitarea electronică."Pasagerii spun că preferă să utilizeze banii, pentru că le este mai comod."- Achitați cash în troleibuz sau utilizaţi un card bancar? - Cash. - Aveţi posibilitatea să achitaţi cu un card. - Da, ştiu. - De ce alegeţi cash? - Am multe monede şi îmi place să le folosesc. Am cash întotdeuna la mine."" - Cash. - De ce? - Pot spune că e mai uşor. Adică, da, cu cardul poate fi mai uşor, deoarece banii de hârtie se mai rup şi poate fi o problemă, în special pentru taxatori."" - Cu cardul prefer. - De ce? - E mai comod, mai simplu, mai simplu. Doar pentru asta."Şeful interimar al Direcţiei transport a Capitalei, Vitalie Mihalache, ne-a spus că din cauza pandemiei, dar şi pentru a obişnui călătorii cu noua modalitate de achitare, perioada de testare a proiectului a fost prelungită până în martie anul viitor."Atât timp cât avem o experienţă acumulată de zeci de ani de zile, clar că oamenii sau călătorii vor alege să meargă pe aceeaşi procedură. Dar, atât timp cât toate urbele din lume trec la sistemul de plată electronică, inclusiv la tichetul preplătit, clar că şi noi urmează să facem un pas înainte şi să trecem transportul public la o nouă etapă de dezvoltare."Proiectul sistemului de taxare electronică în transportul public municipal a fost lansat în martie, pe șase linii de troleibuze din Capitală. În aceste unităţi de transport, timp de jumătate de an, au fost efectuate aproximativ 200 de mii de plăţi cu cardul şi în jur de un milion de achitări cash. În prezent, 96 de troleibuze din Chişinău sunt dotate cu terminale de plată.