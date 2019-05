Tavanul unei şcoali din Bălţi S-A PRĂBUŞIT. Ce spune administraţia

La câteva luni după ce prăbușirea tavanului într-o școală din Bălți a scandalizat opinia publică, un incident similar a avut loc din nou, într-o altă instituţie de învăţământ din oraş.

O porțiune din tavanul de pe holul de la etajul II al Gimnaziului numărul 6 din oraș a căzut. Potrivit poliției, nimeni nu a avut de suferit, pentru că elevii erau l ore. Administrația instituției spune că incidentul s-a produs din cauza lucrărilor de reparație care au loc, în prezent, în şcoală.

Această profesoară povesteşte că se afla la ore când a auzit un zgomot puternic. Imediat, a ieşit din clasă și a aflat că la etajul doi a căzut tavanul.



"Noi ne aflam la etajul I, în clasă, făceam ore cu elevii din clasa a III-a și deodată am auzit o bubuitură, peste tot era praf și am evacuat repede copii. La primul etaj stau clasele primare, la etajul doi e cancelaria și biroul directoarei. Totul s-a întâmplat în timpul orelor?- V-ați speriat? – Da. – Dar copii? - Copii nu, ei doar erau curioși, eu repede am decis să-i scot afară", a mărturisit profesoara.



Părinții spun că nu au fost anunțați despre cele întâmplate:



"Nu ne-au spus nimic. Dacă tavanul a căzut, ne facem griji pentru copii noștri. Suntem speriați. Acoperișul a fost schimbat, dar clădirea e veche trebuiau să facă reparație capitală ca să repare totul."



"Ne sperie acest lucru. Cum așa să cadă acoperișul, ne este frică pentru copii noștri. Erau obligați să ne anunțe părinţii."



Angajații instituției de învăţământ nu le-au permis jurnaliştilor să intre în clădire.



Administrația școlii susţine că elevii nu se aflau la acel etaj în momentul când tavanul s-a prăbușit. Mai mult, directoarea a încercat să convingă reporterul că, de fapt, ar fi căzut doar câteva bucăți de tencuială în timpul unor lucrări de reparație.



"Copiii fac lecții în alt bloc, acolo muncitorii lucrează. Noi am început lucrări de reparație pe acel etaj. Lucrările sunt de lungă durată și le-am început mai devreme", a afirmat directoarea instituţiei.



La fața locului a intervenit poliția. Oamenii legii au demarat o anchetă în acest caz.

În Gimnaziul numărul 6 din Bălți își fac studiile peste 220 de copii. O situație similară a fost înregistrată în luna februarie, în liceul Ștefan cel Mare din oraș. Atunci, o porțiune din tavan a căzut peste masa unui profesor.