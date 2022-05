TAUBER: Martorii în dosarul lui Filat confirmă că Șor a fost obligat de fostul premier să cumpere datorii ale BEM în valoare de 1,3 miliarde lei

Dosarul furtului miliardului ar putea lua o nouă turnură. Martorii în dosarul în care Vlad Filat a fost condamnat pentru corupere pasivă confirmă că Ilan Șor a fost obligat și amenințat de fostul premier să cumpere datorii ale BEM în valoare de 1,3 miliarde de lei. Este vorba de mărturii ale fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Dezvăluirile au fost făcute de deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, în plenul Parlamentului.

Astfel, potrivit Marinei Tauber, care citează declarațiile martorilor din dosar, Ilan Șor a fost numit, prin șantaj și amenințări, președinte al companiei „Roseau Alliance”. Ulterior, cu această companie a fost semnat un contract de cesionare a creanțelor de la Banca de Economii. Drăguțanu, în mărturiile pe care le-a făcut în instanță, confirmă abuzurile lui Vlad Filat și îl prezintă pe Ilan Șor drept victimă.

„Cesionarea creanţelor de la „Banca de Economii” SA prin semnarea contractului general de cesiune cu compania „Roseau Alliance”, unde a fost pusă pe seama lui Ilan Şor, persoana care gestionează această companie, datoriile bancare care s-au format ca urmare a creditelor acordate de către bancă, fiind nevoit să le preia, iar în caz de refuz a acestei propuneri Ilan Şor, urma să aibă de suferit din cauza acțiunilor abuzive ale lui Vladimir Filat și punerea victimei în situaţia care o determină să-i transmită coruptului remunerația ilicită, pentru a preîntâmpina producerea efectelor nefaste pentru interesele legitime sau ilegitime ale victimei Ilan Șor. Mai mult, instanţa de recurs a conchis că declaraţiile lui Ilan Şor sunt confirmate în speţă prin cumulul de probe descris în mod desfăşurat în sentinţa primei instanţe şi decizia instanţei de apel”, se arată în mărturia lui Drăguțanu.

O altă mărturie, făcută de data asta de Victor Bodiu, care pe atunci deținea funcția de secretar general al Guvernului și în același timp președinte al Consiliului BEM, arată abuzurile pe care le-a comis Vlad Filat. Potrivit mărturiilor făcute de acesta în instanță, în februarie 2013, Bodiu a primit un ultimatum de la Filat pentru a se întâlni cu reprezentanții mai multor bănci din Rusia, care erau interesate să cumpere credite neperformante de la BEM. În cele din urmă, în urma negocierilor, a fost luată decizia cumpărării creditelor prin intermediul „Roseau Alliance”.

Marina Tauber a spus că toate aceste mărturii, probe și dovezi se regăsesc în decizia Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiție, care a refuzat, în primăvara anului 2021, revizuirea sentinței lui Filat din 2016. Marina Tauber a mai spus că adevărații autori și organizatori ai furtului miliardului sunt la libertate, au locuri de muncă foarte bine plătite și cheltuiesc în voie banii câștigați cu atâta sudoare. Unii dintre ei o duc destul de bine sub tutela PAS.

„Procuratura nu are pretenții împotriva lui Filat în dosarul fraudei bancare, împotriva lui Leancă și a altor înalți funcționari și demnitari care au contribuit cu vârf și îndesat la ceea ce am spus mai sus. Procuratura vine acum după Ilan Șor și îl acuză că el este organizatorul, iar eu cel care am implementat totul. Ipocrizie mai mare nu cred că am văzut în viața mea. Poate vreți să revizuiți sentința lui Filat? Însă pentru asta va trebui ca toți cei care au depus mărturii până acum să se dezică de ele”, a declarat Tauber.

