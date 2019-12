Ţările care au intrat deja în 2020. Vezi cum au sărbătorit

Au rămas ore numărate până când se va schimba fila din calendar. Rând pe rând, statele lumii intră în noul an 2020. Primii care au deschis sticla cu șampanie sunt locuitorii de pe insula Crăciunului, situată în Oceanul Indian şi cei de pe insula Kiribati. Ei au marcat trecerea dintre ani la ora 12:00, ora Moldovei.



La ora 13:00, au intrat în 2020 şi locuitorii din Noua Zeelandă. Evenimentul a fost marcat în capitala Auckland cu un impresionant show de artificii.



O oră mai târziu, cerul deasupra Vladivostokului a fost luminat de artificii. La ora 15:00, noul an a venit şi pentru locuitorii din Australia.



La ora 17:00 au deschis şampaniile cei din Japonia şi Coreea de Sud. Cu o oră mai târziu vor sărbători venirea noului an cei din China şi Singapore, iar la ora 19:00, locuitorii Indoneziei şi Thailandei. Urmează cei din Bangladesh, Kazahstan şi unele regiuni din Rusia. La ora 22:00, un spectacol de artificii va marca intrarea în 2020 a celor care locuiesc în Emiratele Arabe Unite. Cei din Moscova vor păşi în noul an la ora 23.00. Împreună cu noi vor sărbători Revelionul și oamenii din Egipt, Turcia şi România.



"Am deplină încredere că în acest nou an care stă să înceapă vom rămâne însufleţiţi de visul nostru pentru o Românie mai bună. Să construim împreună aşadar, cu solidaritate şi speranţă Un An Nou fericit tuturor! La mulţi ani!", a declarat Klaus Iohannis, preşedintele României.



Mâine dimineață, la ora 08:00, în noul an vor intra Statele Unite și Canada.

