Târgul universităților românești se desfășoară în aceste zile în mai multe orașe din Moldova. Până la sfârșitul acestei săptămâni, absolvenții moldoveni au timp să se familiarizeze cu ofertele universităților din România și să aleagă o facultate. Mai mult, instituțiile de învățământ superior din țara vecină oferă locuri preferențiale pentru locuitorii Republicii Moldova.

Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea Ovidius din Constanta participă la târgul universităților româneşti. Anul acesta, 77 de locuri la buget sunt disponibile pentru studenții străini. Dacă absolventul are media de peste 9,5, atunci va primi automat o bursă în valoare de aproape 4.000 de lei moldovenești.



O altă instituţie prezentată la târg este Universitatea din Petroșani, care se află într-o zonă muntoasă pitorească. Originar din Chișinău, Nicolae Malcoci este unul dintre absolvenții acesteia. Tânărul și-a găsit un loc de muncă conform specialității obținute și s-a mutat cu traiul în ţara vecină.



În acest an, la târg sunt prezentate 18 universități din toată România. Doritorii de a obţine burse peste Prut pot depune dosarele până la sfârșitul lunii iulie.





Târgul Universităților din România se va desfășura vineri la Chișinău pe Aleea Clasicilor, sâmbătă la Bălți, la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”. Pe 10 iulie, târgul se va muta la Cahul, la Universitatea ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”.