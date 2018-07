Târgul pomuşoarele în centrul Capitalei. Vizitatorii s-au delectat cu mure, afine și coacăză direct de la producători

Foto: publika

Târgul pomuşoarele a atras astăzi sute de vizitatori în centrul Capitalei. Vizitatorii s-au delectat cu mure, afine, coacăză sau gojii, toate bio şi direct de la producător. Cei mai pofticioşi au gustat şi din torturi, plăcinte, dar şi alte bunătăţi gătite cu pomuşoare. Oamenii au făcut cozi la tarabe.



Elena Vetrici a venit la târg cu goji. Ea deţine o plantaţie ce se extinde pe o suprafaţă de şase hectare. Un kilogram de goji costă 200 de lei.



"Avem goji proaspătă. Avem în sirop de zahăr. Avem gem făcut cu puţin zahăr pentru cei care nu iubesc zahărul şi în miere de albină. Conservată,proaspătă", a spus Elena Vetrici, fermier



Aneta Ganenco a adus aronie. O caserolă de 650 de grame se vinde cu 25 de lei.



"Avem şi produse din roada nouă, ediţia anului 2018. Avem trei dulceţuri agriş roşu, iuşcă şi cireşe amare. Sunt proaspete calde de la producere", a zis Aneta Ganenco, fermier.



Producătorii susţin că fructele pe care le-au adus la târg sunt bio şi conţin multe vitamine.



"Am venit cu mure. Sunt foarte bogate în vitamina C. Conţin antioxidanţi foarte puternici, sunt imunistimulatoare", a spus Irina Pompuș, fermier.



"Am venit cu căpşună, zmeură şi mure, la fel mai avem agriş şi aronie."



"Avem caserola de 350 de grame de mure proaspete la 20 de lei.Aceste frumuseţi de dulceţi sunt la 35 de lei. Licoarea este la preţ de 150 de lei şi brioşele 15 lei", a zis Alina Ţâgănaș, agricultoare.



Oamenii au stat în rând ca să-şi umple sacoşele.



"Sunt cozi mari peste tot, vreau totul să cumpăr.- Ce aţi cumpărat? -Mure, zmeură, migdale."



"Am găsit de toate. Spre surprinderea mea am găsit şi zmeura. Credeam că deja a trecut sezonul. "



"Am venit în special pentru afine şi am mai cumpărat şi mure. - Cum sunt preţurile?- Sunt ok, de la tarabă la tarabă diferă."



Pofticioşii au făcut coadă şi la tarabele cu delicii culinare.



"Cupcake costă 25 de lei. Tartele - 40 lei. Eclerele - 30 lei şi macarons costă 20 de lei. Am decorat cu pomuşoare bio, cremă, alune", a zis Irina Cazacu, cofetar.



"Am luat prăjituri,am luat macarons. Am luat cheuri din astea, cu fructe, cu pomuşoare, de tot felul."



În Moldova cresc peste 11 tipuri de pomușoare.