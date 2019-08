TÂRGUL OLARILOR LA HOGINEŞTI. Cel mai mare ulcior din Moldova, expus la eveniment

Cel mai mare ulcior produs în Moldova a fost expus astăzi la Târgul olarilor, care s-a desfăşurat în satul Hogineşti, raionul Călăraşi. Acesta a fost realizat în proporţie de 80 la sută de către meșterul popular Vasilii Gonciari, care a lucrat la el timp de o lună. Ulciorul gigantic va avea o înălţime de peste doi metri şi va cântări aproximativ trei tone.





"De data asta l-am făcut cu gura în jos. Gura e jos, dar aici va fi fundul. Avem de ridicat încă cam jumătate de metru. La uscare el va cădea cam la 2 metri jumate.Vedeţi, se face şi ecou în interior la cât e de mare. Parte de jos uscată deja, dar înainte să-l termin voi intra şi în interior să-l lucrez bine, la perfecţie", a declarat Vasilii Gonciar, olar.





La confecţionarea ulciorului, meșterul popular a fost ajutat şi de fiul său Vasilică. Băiatul de 14 ani, care în 2017 a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer, a reuşit să învingă boala şi a participat activ la organizarea evenimentului din curtea casei lor.



"În fiecare zi îl ajut pe tatăl meu. Îi dau tot de ce are nevoie, lut şi orice altceva pentru ca să-l ajut să construiască acest ulcior."



În cadrul evenimentului, zeci de meşteri populari şi-au expus lucrările confecţionate manual. Adrian Oniţă a venit la târg tocmai de la Hânceşti. Olarul confecţionează oale şi alte obiecte din lut din copilărie, iar acum a transmis această îndeletnicire şi copiilor săi.



"Am aici o oliţă pentru gătit. Şi sarmale, şi cartofi. Are două arderi la peste o mie de grade. Aici este şi ornamentată. Acestea semnifică apa, cerul şi pământul. Preţul variază de la 200 la 250 de lei."



"Eu fac mai mult suvenire, cănuţe, potcoave cu noroc. Mai ales că pentru moldoveni este o tradiţie să aibă în casă o potcoavă cu noroc."



Chiar dacă târgul se numeşte al olarilor, în cadrul acestuia au fost expuse şi lucrări din lemn.



"Am adus suporturi pentru sticle de vin, panouri decorative, tot din lemn. Asta e o compoziţie făcută din frunze de salcie şi asa şi se numeşte "sălcioara", iar acesta este un pădurar. "



De asemenea, nu au lipsit covoarele, prosoapele şi iile tradiţionale.



"Am de la ţoluri de lână, feţe de masă, cămăşi, ii, mileuri şi nişte unele de lucru. Totul este făcut de mine, făceam asta de când eram mică, am învăţat de la mama mea."



Vizitatorii nu au stat mult pe gânduri şi au achiziţionat mai multe obiecte din lut, fie că este vorba de oale, ulcioare sau elemente decorative.



"O să le folosim împreună cu soţul, el e bucătar şi când n-o să mai pot eu, va face el. Mâncarea în oale de lut e foarte gustoasă, avem cuptor şi acolo o vom face bucate."



"Am luat două oale. Şase farfurii. Mai multe chestii. De fiecare dată când venim luăm câte ceva."



"Cu veselă obişnuită nu poţi să prepara aşa mâncare. Mai ales sarmalele, pe care noi le preferăm."



Târgul olarilor din satul Hogineşti, raionul Călăraşi, a ajuns la cea de-a noua ediţie. Inițiatorul acestui eveniment este olarul Vasilii Gonciar.