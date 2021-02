Târgul meșterilor populari și producătorilor autohtoni a avut loc în acest weekend, în orașul Strășeni

Oale din lut, tablouri din mărgele, broderii sau mărțișoare - toate au putut fi găsite la târgul meșterilor populari și producătorilor autohtoni care se desfășoară în acest weekend în orașul Strășeni.Adrian Onuță din satul Mirești, Hâncești confecționează vase din lut, iar la târg a adus mai multe articole create manual."Ulcioare avem, oale de gătit. Diverse. Prețurile nu sunt mari, mai ales ținând cot de perioada asta pandemică. Variază de la un obiect la altul. Avem de 100 de lei, 150 de lei. Avem aici oale de la 100 de lei până la 250 de lei depinde de mărimea obiectului.", a declarat Adrian Onuţă, meșter popular.Bărbatul a venit la târg împreună cu fiul său, care îi calcă tatălui pe urme, Liviu Onuţă."Am vulpi, am suveniruri. Am chiar și așa ceva.Cea mai preferată lucrare a mea, sunt vulpile. Mie îmi plac foarte tare să fac aceste vulpi. ", a declarat Liviu Onuţă, participant al târgului.Iar Tatiana Dahnovici este o meșteriță populară din orașul Strășeni. Tânăra creează obiecte artizanale."Aici avem bentiţe, elastice pentru fetiţe, clame. Plus la asta fiindcă se apropie sărbătorile, avem flori veşnic înflorite. Am reuşit în cam trei săptămâni, o lună să fac tot.", a declarat Tatiana Dahnovici, meşteriţă populară.La târg au fost expuse și fructe uscate, carne afumată, miere de albini, lactate și produse de patiserie. Victor Bandalac a venit cu pomi fructiferi și copaci decorativi."Copacii se sădesc de fapt acum, când nu circulă seva în plantă. Cu cât mai degrabă o să sădească, până o să dea căldurile, cu atât mai bine o să fie. Toată Moldova e sădită cu livezi pe care le-am produs eu din anul 1979.", a declarat Victor Bandalac, producător de puieți.Oamenii spun că prețurile nu sunt mari, așa că şi-au umplut pungile cu de toate."Lactate și cereale. Aș fi vrut mai mult, și uleiurile presate la rece, dar nu sunt. E foarte util fiindcă noi oricum folosim produsele locale, și îi promovăm.""Producătorii pot să-și vândă marfa. Nu să o ducă, și să o deie pedejeaba. Cumpărătorii au că e mai ieftin ca prin magazine, peste tot locul."Evenimentul a fost organizat de Primăria orașului Strășeni."Îi promovăm pe micii producători, promovăm produsele și apropiem consumatorul de producător.", a declarat Tatiana Melnic, organizator.Târgul a reunit în jur de 30 de meșteri populari și producători autohtoni din toată țara.