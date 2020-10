Târgul meșterilor populari la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Vizitatorii pot afla secretele meșteșugăritului

Directorul Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală, Petru Vicol, spune că îşi doreşte ca acest târg să devină o tradiție."Sunt prezenţi cei mai importanţi meşteri populari din Republica Moldova, cei care lucrează în tradiţii potrivit acelor tradiţii moştenite. Sunt ceramişti, sunt meşteri populari care prelucrează lemnul, deasemenea avem şi multe tapiserii aici, costume, port popular", a declarat Petru Vicol."Nişte farfurii decorative, măşti diferite, sunt mai multe măşti şi în stil tradiţional şi în stil modern. Am adus nişte jucării pentru copii aşa tot făcute din lemn, Pinocchio.""Catrințe pentru fetiţe, pentru doamne, brâie, pentru străistuţe pânză, am ales brâie ca covorul şi covoraşe suvenire cu coşuleţ de poamă ca în Moldova. 200, 200, catrinţele 1000, prosoapele 500, straistuţa 100."Nu puteau lipsi nici meşterii care se ocupă cu olăritul."Suvenire, clopoţei, ulcioare, căsuţe, suporturi pentru lumânare, cănuţe, halbe. Eu cred că am făcut lucrări pentru toţi doritorii sau pentru toate mofturile", a spus un meșter popular."Caut o oală pentru sarmale în cuptor vreau să o dăruiesc unor rude au o familie mare şi caut o oală mai mare.""Cred că aceste târguri sunt binevenite deoarece ele vin cumva să demonstreze ce este mai bun şi mai frumos în ţara noastră ce meşteri populari avem şi ce obiecte frumose se fac manual"."Eu cred că este foarte important ca să promovăm această cultură populară că oamenii de la oraş nu prea ştiu despre tot asta".Târgul va fi deschis până duminică, ora 15:00, iar vizitatorii sunt rugaţi să poarte măşti de protecţie și să respecte distanța socială.