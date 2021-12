Târgul meşterilor artizanali s-a desfăşurat în această duminică la Chişinău. Vizitatorii au putut achiziţiona cadouri pentru cei dragi

Lucrări artizanale, măşti cioplite, articole handmade cu tematica de iarnă, bucate tradiţionale şi multă voie bună. Toate au putut fi găsite la târgul meşterilor artizanali, care s-a desfăşurat duminică în Capitală. Nadejda Şefer a venit de la Ungheni cu lucrări confecţionate din lut sau lemn."Această căsuţă este făcută din placaj, două culori, negru şi alb. Se foloseşte la dulciuri, este perfectă de făcut cadouri la copii sub brad, de anul nou, Crăciun. Platourile sunt din lemn de frasin, este lem tare, se fac la aparat frezer, după care se şlefuieşte manual, se prelucrează cu ulei de in.", a declarat Nadejda Şefer, meşter popular.Și taraba lui Grigore Posternac a atras privirile vizitatorilor."Am venit cu suvenire din lemn. Da suvenir care se numeşte la mine moşulică, se coate căciula, aici are prezent din Moldova, dar este un suvenir cu avertizare. Asta prima zi când consumă, dar a doua dimineaţa o aşa reacţie."Iar aceşti doi meşteri populari au venit cu lucrări confecţionate din iută."Am venit la târg cu lucrările fiicei mele. Ele vin cu elemente naţionale, dar sunt mai moderne, pentru tinerii de astăzi. Sunt confecţionate din iută, un material natural, ecologic. ""Sunt făcute din lemn şi iută. Ca şi decor de iarnă, noi am creat design pentru a oferi o pungă pentru cadouri, deci în interior se pun cadouri şi se oferă la corporativ, cadou pentru părinţi, familie, apropiaţi sau îl cumperi personal pentru tine. "Vizitatorii târgului au rămas mulţumiţi, mai ales că au găsit daruri potrivite pentru a le oferi celor dragi de sărbători."Am acasă două persoane dragi sufletului, care sunt tigri şi am văzut tigri făcuţi manuali m-am gândit să i-au.""Ne pregătim şi noi de sărbătorile de iarnă şi avem rude peste hotare şi ca să le facem un mic cadou, ne străduim să promovăm meșteșugurile tradiționale, iar un mic cadou o gentuţă şi un rucsac.""Le-am cumpărat sabie, fluier cu pix, am găsit ceva deosebit şi i-a plăcut copilului şi am cumpărat."De la târg nu au lipsit cetele de urători, colindele, dar și vinul fiert.