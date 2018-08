Târgul FRUIT FEST MOLDOVA: 16 producători au pus pe tarabe toate fructele verii

foto: publika.md

Explozie de vitamine în Capitală. 16 producători au pus pe tarabe toate fructele verii, dar şi produse obţinute din prelucrarea acestora, în cadrul târgului Fruit Fest Moldova.



"Astăzi la târg noi am venit cu aronie proaspătă, am venit cu pelteaua noastră deosebită fără zahăr şi conservanţi, desertul sănătos. Aronie deshidratată, fructe şi pomuşoare deshidratate, cât şi gemuri şi dulceţuri deosebite", a spus producătoarea de aronie, Ina Căpățină.



Un producător a adus la târg un mix din fructe deshidratate cu ajutorul undelor infraroşii.



"Avem şase feluri de fructe, începând cu măr, ananas, avem şi cocos, banană, portocală, avem şi migdale deshidratate. Noi nu adăugăm nici ulei de palmier, nici zahăr. Deci sunt sănătoase atât pentru maturi, cât şi în special pentru copii, în loc de tot felul de bomboane sau cipsuri clasice", a spus producătorul de fructe deshidratate Cristian Ciunotaru.



"Aici putem găsi producătorii de produse eco, mie îmi place mult."



"Eu am procurat piersici şi mere verzi, de asemenea prune uscate."



"Într-adevăr promovăm fructele noastre cultivate ecologic. Îs foarte bune şi aş spune că sunt la un preţ destul de ieftin"



Organizatorii şi-au propus să promoveze astfel produsele autohtone şi să încurajeze consumul de fructe.



"De-a lungul timpului s-au făcut mai multe festivaluri, a căpşunilor, a cireşelor şi aşa mai departe. Noi am hotărât aici să adunăm toate fructele dar şi produsele din fructe", a spus organizatoarea Daniela Luca.



În luna septembrie va fi organizat un târg asemănător la care vor putea fi găsite legume de sezon.