Târgul de Crăciun s-a încheiat, iar muncitorii au demontat bradul din centrul Capitalei

Feeria sărbătorilor de iarnă s-a încheiat în Capitală. Muncitorii de la "Spaţii Verzi" au demontat bradul din Piaţa Marii Adunări Naţionale, iar cei de la "Lumteh" au strâns ghirlandele luminoase.

Unii locuitori ai Capitalei au urmărit cu nostalgie procesul.

"A fost frumos, a fost brad deja înseamnă că a fost frumos. - Vă pare rău că-l scoate ? - Îmi pare rău, dar mă rog, asta-i viaţa noastră, totu-i trecător."

"Frumos, minunat, am fost şi noaptea şi ziua, destul de drăguţ."

"E rece afară şi deja parcă simţim că-i iarnă şi parcă ar mai trebui un pic de lăsat, ar fi mai altfel."

Şi Târgul de Crăciun organizat de Guvern s-a încheiat. Muncitorii demontează căsuțele şi caruselul.

"Azi dimineaţă ne-am apucat şi cred că în două zile terminăm."

"Le demontăm şi le ducem înapoi unde au fost pentru sărbătoarea de anul viitor."

Pe ultima sută de metri, unii locuitori ai Capitalei au venit să facă poze.

"Foarte frumos, cu părere de rău nu am putut să aduc copii aici, dar acum că am venit la spital, am venit să vedem măcar. Deja totul se strânge, se demolează. - Aţi reuşit să faceţi poze ?- Da, am făcut la brad şi vrem la patinoar."

"Cel mai tare mi-a plăcut bradul şi patinoarul."

Oamenii au fost încântaţi atmosferă de poveste creată în Capitală în perioada sărbătorilor de iarnă.

"A fost foarte frumos şi cred că, pentru prima dată, în Chişinău a fost organizat ceva la un asemenea nivel. A fost interesant. Au fost foarte mulţi oameni, cred că le-a plăcut tuturor."

"Anul acesta mi-a plăcut foarte mult. Speram că mai continuă, dar văd că deja se montează totul."

Patinoarul va rămâne pe strada 31 August încă două luni.

Târgul de Crăciun a fost organizat la iniţiativa premierului Pavel Filip şi a fost inaugurat în 15 decembrie.