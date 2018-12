TÂRGUL DE CRĂCIUN este pregătit să-și primească oaspeții. Când se va deschide (FOTO)

A mai rămas o zi până la deschiderea Târgului de Crăciun, organizat de Guvern, aşa că pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Muncitorii lucrează de zor, pentru a nu le scăpa niciun detaliu.

Organizatorii spun că lucrările de amenajare a pieţei de sărbătoare sunt gata în proporţie de 95 la sută. Muncitorii au instalat căsuţa lui Moş Crăciun şi au pregătit deja zonele de distracţii pentru micii vizitatori.



"În perimetrul Bănulescu Bodoni, avem o zonă amenajată pentru picii de până la 4-5 anişori, care unii încă se tem de roata mare, de caruselul mare şi acolo am amenajat un carusel mai micuţ, un trenuleț cale ferată pentru ei."



"Noi de la ora 8 începem lucrul şi sperăm cu încetul să ne isprăvim. Iată facem să fie bine şi curat să avem o plăcere să facem distracţia până la urmă."



"Trebuie să gătim să punem pelicula aceasta aici să nu dea ploaia sau

ninsoare să nu ude păpuşile."



Şi cele 30 de căsuţe au fost instalate, iar comercianţii au venit să-şi amenajeze interiorul după plac.



"De abia am venit şi trebuie să vedem ce este, cum este că trebuie amenajată că sâmbătă este deschiderea, suntem meşteri populari şi căsuţele date sunt pentru meşteri."



"- Noi o să avem asortiment mare

- De ce?

- Plăcinte, izvar, croasane de tot felul, şi ieftine şi mai aşa, da, noi mâine o să fim gata."



Oamenii sunt nerăbdători să vină la Târgul de Crăciun.



"Bine, ne pare foarte bine, mai ales că noi avem oficiul vizavi şi avem o panoramă foarte frumoasă."



"Sper că să fie frumos, în an era foarte frumos. Eu cred că o să fie frumos, adica se vede că lumea lucrează, se străduie."



Startul distracţiei va fi dat sâmbătă, la ora 18:00. Pe scena instalată lângă Palatul Naţional, formaţia Brio Sonores va intona imnul de Târgului de Crăciun, apoi seara va continua cu un concert susţinut de orchestra Lăutarii. Guvernul promite că va împărţi gratis şi 2000 de CD-uri cu colinde.