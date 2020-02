"Târgul de Crăciun" de la Orheiland își va prelungi programul până în 1 martie

Potrivit primarului de Orhei, zilnic, târgul din localitate este vizitat de sute de oameni, care vin din toate colțurile ţării."În urma sutelor de solicitări din toate colțurile Republicii Moldova, de la cetățeni, de la copilașii din Republica Moldova, am decis să prelungim orarul de muncă a Orheiland-ului. Solicitări sunt multe, nu toți au reușit, necătând la aceea că zilnic suntem frecventați de zeci de mii de locuitori a Republicii Moldova, oricum sunt cei care vor să vină și a 2-a și a 3-a oară", a spus Pavel Verejanu, primarul orașului Orhei.Noutatea i-a bucurat pe vizitatorii parcului de agrement. Unii dintre ei spun vin aici în fiecare zi pentru a profita de distracțiile gratuite."Îmi pare foarte bună ideea că Orheiland lucrează până în data de 1 martie. Venim foarte des aici cu fetele. Ne pare foarte bine ca chiar la Orhei se face așa un târg și atracțiile sunt gratuite pentru fiecare dintre noi.""Eu cred că pentru Orhei și pentru lumea care vine la Orheiland, într-un fel, e ceva plăcut. Avem nepoțel, vine și el, se distrează împreună cu noi""Chiar un an întreg se poate așa ceva. Aici e foarte frumos, copiii bucuroși. Eu prima dată am văzut așa frumusețe""Având în vedere că parcul este foarte frumos și văd că încă vine lume, cred că ideea e foarte bună. E destul de multă lume și cred că merită să continuie parcul, nu?""Târgul de Crăciun" din Orhei a fost inaugurat, oficial, în data de 22 decembrie. Acesta a fost lansat la iniţiativa fostului primar, Ilan Şor, și a ajuns în acest an la cea de-a patra ediție.