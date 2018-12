Târgul de Crăciun 2018: Mai mulţi copii au primit cadouri. Cum se distrează vizitatorii

Pentru că e duminică, sute de oameni s-au distrat la Târgul de Crăciun proaspăt inaugurat. Cei mai entuziasmaţi au fost copiii.



Vizitatorii târgului au fost întâmpinaţi de fanfara lui Moş Crăciun.



Sărbătoarea a început la ora 12.00 cu un concert susţinut de câteva ansambluri de copii.



"Avem dispoziţie de sărbătoare. Copilul se bucură cel mai mult. Vrea să-l vadă pe Moş Crăciun", a spus o femeie.



Timpul rece nu i-a speriat pe vizitatori, care s-au încălzit cu ceai şi izvar.



Chiar dacă în Capitală nu este zăpadă, organizatorii au avut grijă să o aducă la sărbătoare din afara oraşului. În scurt timp, a apărut şi un om de nea, de aproape doi metri.



"-Are mături de mâini. Şi are căciulă tare frumoasă.

- Dar nasul cum e?

- Nasul este ca un morcov".



Aglomeraţie mare a fost şi la roata panoramică, ce are o înălţime de aproape 20 de metri.



"Am văzut tot târgul de Crăciun. Imagini foarte, foarte frumoase", a comunicat un vizitator al târgului.



Copiii au avut posibilitatea să viziteze casa lui Moş Crăciun şi i-au recitat poezii bătrânului cu plete dalbe. La final, toţi au primit cadouri.



Vizitatorii au avut parte şi de un show de magie. Seara a culminat cu un concert susţinut de mai mulţi artişti autohtoni. Târgul "Acasă de Crăciun" se desfăşoară pentru al doilea an consecutiv, la iniţiativa guvernului.