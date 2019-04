Târgul de Cariere 2019: Ce aşteptări au TINERII moldoveni de la angajatori

Vor salarii mai mari de 10 mii de lei, să lucreze puţin şi într-un colectiv prietenos.

Sunt cerinţele tinerilor care au mers la târgul de cariere organizat în Capitală. De cealaltă parte, angajatorii afirmă că rata de abandon a începătorilor este de 60 la sută, chiar din primele trei luni de la angajare.



Unii angajatori spun că recurg la diverse șiretlicuri psihologice.



"Încercăm să le explicăm să le arătăm o viziune ce înseamnă să demonstrezi că eşti foarte bun. Astfel încât să se spună în timp despre în cărţile de istorie a companiilor, respectiva persoana a dezvoltat compania", a spus Mihaela Damian, manager într-o companie.



Tinerii care au analizat ofertele spun că pe lângă un salariul de 10 mii, caută că angajatorul să-i mai ofere şi diferite bonusuri:



"Să organizeze târguri motivaţionale despre dezvoltare. Luarea în consideraţie a zilelor de naştere a angajaţilor. Angajaţii trebuie să se simtă importanţi la locul de muncă".



"Să fie o companie friendly să aibă un open space, să fie adaptată tinerilor, să aibă ceva pentru sport".



Dintre cele 2200 de joburi, 1200 sunt oferite de primăria Capitalei, care a participat în premieră la târg.

Autorităţile municipale sunt în căutarea atât a funcţionarilor publici, cât şi a profesorilor, bucătarilor, şoferilor şi chiar mecanicilor. Salariile oferite pornesc de la 2500 şi ajung la 10 mii de lei. La standul administraţiei publice locale, câteva minute a stat chiar edilul interimar, care a spus că primăria are braţele deschise pentru noi angajaţi.



"Vrem o colaborare cu toţi. Avem nevoie de oameni atât cu experienţă cât şi fără care să poată să impulsioneze lucrurile în oraş", a afirmat Ruslan Codreanu, primar interimar al Capitalei.



Zece din cele 50 de companii prezente la târg sunt de peste Prut. Angajatorii români oferă salarii care pornesc de la 700 de euro. În plus, aceştia promit că vor achita chiria moldovenilor pentru primele trei luni şi diferite bonusuri cum ar fi tichete de masă, maşină de serviciu şi abonament la teatru.



"Din câte ştim noi sunt calificaţi, muncitori şi nu e aşa departe de casă Bucureştiul spre deosebire de plecat în Anglia, Franţa", Bogdan Ciobanu, director de fabrică de imprimare din Bucureşti.



O companie de recuratare atrage moldovenii cu salariul anual de 32 de mii de euro pentru funcţii cum ar fi medici, specialişti IT şi ingineri. Singura condiţie a viitorilor angajaţi este ca aceştia să cunoască limba engleză fluent, întrucât joburile sunt în ţări precum Germania, Marea Britanie sau Irlanda.



"Este asigurat totul, candidaţii nu achită nici un comision. Contractul va fi semnat la sfârşitul lunii mai. Angajatorul va veni aici. El îşi asumă cheltuielile de avion, cazare primele trei luni şi diferite cursuri de instruire", a spus Nichita Lari, manager companie de recrutare.



Târgul este organizat la Palatul Național Nicolae Sulac și continuă și sâmbătă.