Târgul "Covorul Dorului", la a opta ediţie. Vizitatorii şi-au amintit de tradiţii şi istoria covoarelor moldoveneşti

Tradiţiile au renăscut la Târgul "Covorul Dorului". Arta ţesutului, dar şi tradiţionala nuntă moldovenească au amintit oamenilor de perioada când obiceiurile stăteau în capul mesei."Acest covor este ţesut de bunica Varvara, străbunica, mama mamei mele, unde are peste 170 de ani. "Raisa Lungu ţese covoare de când se ţine minte. Femeia spune că a moştenit pasiunea de la părinţi şi bunei."Eu l-am ţesut cu mare drag. Este vegetal, aici este ca spicul grâului, cârligaşe, iar acestea sunt florile din lanul de grâu.", a declarat Raisa Lungu, meşter popular.Iar mătuşa Ecaterina din satul Clişova Nouă, raionul Orhei îşi învăţa nepoţica tehnica de ţesut."Am dus toate capetele în partea dreaptă, nu a rămas nici unul în partea stângă, iar acum urmează să schimbă rostul, ridicăm sus, aşa, sus."Femeia ne-a spus că ţese covoare de mai bine de 20 de ani."Este o bogăţie mare, un tezaur al neamului nostru. Iaca, prin firele acestea întinse de urzeală pe verticală, cu un firicel pe orizontală, fără a avea un model alături, meşteriţa încerca să creeze ceva. ", a declarat Ecaterina Popescu, meşter popular.Vizitatorii au rămas încântaţi de tot ce au reușit să vadă la târg."Mă bucur foarte mult că astăzi am venit de la ţară, de la peste 60 de kilometri special la acest festival. Îmi place foarte mult. ""Cunoaştem multe din istoria covoarelor moldoveneşti, istoria covoarelor scoarţa, meşterii care le ţese şi atunci odată în plus ca să vedem aceste covoare, nu strică. "Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a adus în dar Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, un covor ţesut în anul 1875."Un covor, chiuiţi măi, iuuuu... . ""Covorul ar fi putut povesti foarte multe soarta noastră, istoria, sorţile oamenilor noştri. Trebuie să păstrăm acest lucru, să dezvoltăm şi să-l putem comunica. Acesta este sursă de inspiraţie pentru toate genurile de artă. ", a declarat Sergiu Prodan, ministrul Culturii şi Cercetării.Târgul naţional "Covorul Dorului" este la a opta ediţie.