Târgul "Covorul Dorului" a fost inaugurat la Chișinău. Au fost aduse lucrări din diferite regiuni ale ţării

Covoarele moldoveneşti au fost vedetele Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Capitală, unde a avut loc târgul "Covorul Dorului". Evenimentul a atras sute de vizitatori, care au putut să admire lucrări aduse din diferite regiuni ale ţării, să înveţe arta ţesutului, să procure obiecte artizanale, dar şi să cunoască tradiţiile dedicate sărbătorilor de iarnă.



"Chiuţi pentru covorul nostru".



Atracţia evenimentului din acest an au fost patru covoare din secolulul XIX aduse de la Căuşeni.



"Au fost găsite la oameni, fiindcă mergeam din sat în sat, de la casă la casă şi căutăm aceste covoare ".



La expoziţie a participat şi o dinastie de țesătoare din satul Mihăileni, raionul Râşcani. Este vorba de patru meşteriţe care spun că arta torsului şi a ţesutului le-a fost transmisă din generaţie în generaţie.



"Tehnica nu este grea, dar trebuie să ai darul de la Dumnezeu".



"Ţesem cergi, covoare, lâncere, ţoluri. Umblăm la expoziţii, mai vindem din ele", a spus Lidia Guțu, ţesătoare.



Femeia spune că în prezent moldovenii nu se prea dau în vânt să procure covoarele tradiţionale.



"Nu se întreabă ca pe timpuri, dar care are plăcere tot cumpără", a zis Lidia Guțu, ţesătoare.



Cu toate acestea, master-classul prezentat a a atras chiar şi bărbaţii.



Între timp, curtea muzeului a fost transformată într-un iarmaroc al meşteşugarilor veniţi din toată ţara.



"Am venit de la Vădeni, Soroca, centrul meşterilor populari "Fantezia", cei care se ocupă cu confecţionarea costumelor populare. Şi astăzi suntem la această sărbătoare cu acele de-ale ţesutului: catrinţe, brâie, traiste".



Izvarul împărţit gratis şi obiceiurile de iarnă au dat tonul evenimentului.



"Este un izvar improvizat, adică mai mult seamănă cu un glitwein foarte bine cunoscut în toată Europa. Avem un set de condimente foarte bine asortate".



"Am venit cu copiii la muzeu. Să ştie tineretul ce a fost dinainte, cum a fost, pentru că ei nu ştiu. Ei umblă cu pantalonii rupţi".



"Este foarte frumos. Foarte frumoasă expoziţia, foarte bogată. Dacă nu se vor cunoaşte tradiţiile, apoi pierdem neamul nostru".



Târgul ajuns la cea de-a şasea ediţie, a fost organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



"Covoarele sunt aceea carte de vizită, aceea enciclopedie a culturii, a obiceiurilor, tradiţiilor neamului şi cred că este de datoria noastră ca ele să fie cât mai bine cunoscute publicului, să fie cât mai bine promovate în exterior", a declarat Andrei Chistol, secretar de stat al ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetări.



Tehnicile de realizare a covoarelor moldoveneşti au fost înscrise în lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO.

