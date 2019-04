Târg parfumat şi plin de culoare la Grădina Botanică. Horticultorii au vândut flori, arbuşti şi puieţi de pomi fructiferi

O adevărată simfonie parfumată şi plină de culoare a fost la Grădina Botanică din Capitală. În cadrul unui târg dedicat florilor au participat zeci de horticultori.



Producătorii agricoli au vândut flori, arbuşti şi puieţi de pomi fructiferi.



"Am venit din raionul Căuşeni. Avem floricele le creştem singuri acasă în sere. Avem petunia, avem alisum, lobelia. Flori de cameră avem, acestea se numesc gura leului", a spus Eugen Trifan, producător agricol.



Angajaţii Grădinii Botanice au scos vânzare peste 100 de specii de material săditor şi flori în ghiveci.



"Noi am adus mai multe specii de actinidia, demur, mur zmeur. Avem aronie. Acestea sunt arbuşti fructiferi care toţi sunt înmulţiţi prin cultura invitro. Aici avem din coleţia de lămâi citrice avem un soi de lămâi meer şi pavlov", a declarat Nina Ciorchină, şef laborator de embriologie şi biotehnologie, Grădina Botanica.



La eveniment au fost organizate şi ateliere de floristică.



"Sunt aplicate numai materiale naturale, dar ca să îi redau o nuanţă de prospeţime el poate fi privit din toate părţile. Iată aşa un suport compoziţia o să ţină o nuntă întreagă", a explicat Viorica Trifauţan, meşter handmade.



Preţurile pentru flori au variat între 10 şi 500 de lei.



"O floricică foarte frumoasă şi foarte accesibilă. Carassula,20 de lei", a spus o femeie.



"Am cumpărat primula, prima floare de primăvară, este şi o plantă medicinală, dar tot vreau să vă spun că e foarte frumos şi îmi place foarte mult", a explicat o cumpărătoare.



Organizatorii evenimentului spun că îşi doresc ca acest târg să devină o tradiţie anuală.



"Vrem ca târgul să fie cu bun augur să i-a amploare din an în an. Să devină o platformă bună de comunicare între mediul academic şi între producătorii de material săditor decorativ floricol unde vor avea loc dezbateri privind tendinţele, problemele şi realizările care sunt", a declarat Ion Roşca, director Grădina Botanica.



Banii colectaţi din vânzarea biletelor vor fi utilizaţi pentru lucrări curente pe teritoriul Grădinii Botanice.