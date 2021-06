Târg la cetatea Soroca. În jur de 60 de meşteri populari şi-au expus lucrările

În jur de 60 de meşteri populari din toată ţara s-au adunat la Soroca, unde s-a desfăşurat un târg tradiţional. Organizatorii au profitat de vremea frumoasă, iar evenimentul s-a desfăşurat în jurul cetăţii.Victor Şerşen, de la Drochia, face instrumente muzicale:"Particip de la ediţia a doua. Sunt meşter popular din anul 1988. Confecţionez naie, fluiere, cavaluri. Instrumente muzicale populare de suflat, din lemn le fac. Cumpărătorii mei sunt mai mult de la şcolile muzicale. La artişti din ăştia mari mai mult le-am făcut cadouri."Anatol Golu din Bălţi confecţionează căciuli din blană de miel de peste 20 de ani. Bărbatul spune că până acum căciulile erau solicitate mai ales de colectivele artistice din ţară, interpreţi de muzică populară, însă în ultima vreme şi tinerilor le-au stârnit interesul."Avem căciuli pentru bărbaţi, căciuli pentru femei, ciurcăneşti. Diferite culori, diferite modele. De la 450-500, cam de aici încep preţurile."Ion Dascăl din Bălţi a venit la târg cu veselă confecţionată din lemn:"Am venit cu lucrări din lemn, care pot fi folosite şi ca decor. Dacă ne uităm la ele, sunt cu tot cu scoarţa de copac. Pot fi folosite la bucătărie pentru fructe, pentru pâine, pentru dulciuri. Sunt prelucrate toate cu ulei de măslin. Cu pandemia am stat acasă şi era clar deja că trebuie să ieşim undeva. Mai mult făceam vânzări prin internet."Potrivit organizatorilor, târgul popular "La Nistru, la Mărgioara" este deja o tradiţie anuală pentru soroceni. Anul trecut, evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei."Foarte bucuroşi au fost meşterii populari fiindcă şi ei au stat în pandemie şi nu au ieşit nicăieri", a declarat Silvia Florea."E minunat, îmi place foarte mult. Suntem de la Orhei, am venit pentru prima oară, e foarte drăguţ. Am venit şi în excursie, e bine.""Foarte vesel. Avem la ce ne uita, avem mulţi meşteri populari la care trebuie să atragem atenţie din când în când. Ei stau pe acasă, dar din când în când ar trebui să-i scoatem în lume."Târgul meşterilor populari "La Nistru, la Mărgioara" a ajuns la a noua ediţie.