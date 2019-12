Târg Internaţional de Caritate în Capitală. Vizitatorii au făcut cozi pentru a cumpăra bucate şi decoraţiuni

Lume multă s-a adunat astăzi la Târgul Internaţional de Caritate. Pentru a 23-a oară, la iarmaroc au participat reprezentanţi ai 25 de misiuni diplomatice acreditate în Moldova și organizații internaționale. Vizitatorii au făcut cozi pentru a cumpăra bucate tradiţionale, dar şi decoraţiuni pentru sărbătorile de iarnă. Donațiile acumulate în urma vânzărilor vor fi distribuite organizațiilor nonguvernamentale care ajută copiii și femeile din grupuri social vulnerabile.



"Am venit cu multe ornamente şi cu diferite suvenire de la ambasadă, pentru a arăta de unde noi venim. Aceste sunt exemple, făcute hand-made. Soţia mea a făcut asta. Se vând foarte bine. Este prilejul nostru să contribuim la dezvoltarea ţării", a menţionat Dereck J.Hogan, ambasadorul SUA în Republica Moldova.



"Avem totul adus din India, toate sunt preparate naturale, avem condimente 100% organice. Avem orez din India şi diferite plante medicinale, care sunt aici înregistrate ca supliment alimentar", a declarat un participant la Târgul Internaţional de Caritate.



"Am venit cu jucăriile în formă de panda, care este un simbol al Chinei. La fel cu eşarfe din mătase şi coliere din perle. Se vând la preţ decent şi nu-l ridicăm pentru acest eveniment", a spus o altă participantă.



Iar Consulatul onorific al Spaniei a bucurat vizitatorii cu bucate și tradiții spaniole.



"Am adus produse autentice din Spania: ciocolate, vinuri spaniole, am adus produse ca să facem o paella de maris, făcută cu fructe de mare, nişte elemente de decor. Au făcut doamnele spaniole nişte tortilla. Aveţi Sangria, care este o băutură excepţional de bună pentru aşa gen de evenimente", a declarat Elena matviciuc, reprezentantă, Consulatul Spaniei.



Exponenţii structurilor municipale au venit cu lucrări confecţionate de copii cu nevoi speciale.



"Suntem pentru prima dată la un astfel de târg de aceea am ţinut să venim cu ceea ce avem mai frumos. Avem brăduţ, avem ilustrate confecţionate de copii, avem gentuţe foarte drăguţe confecţionate de mânuţa copiilor cu nevoi speciale, avem tablouri lucrate în diferite tehnici", a menţionat Lucia Caciuc, şefa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.



"Rândul este enorm, lume este multă. Asta bucură faptul pentru că ceea ce face societatea pentru caritate asta e un lucru bun", a spus o vizitatoare.



"Caramel sărat, nişte caşcaval artizanal şi ceva dulce pentru copii", a afirmat o altă vizitatoare.



Printre vizitatori a fost şi prima doamnă, Galina Dodon: "Am luat atât produse alimentare, cât şi jucării de brad şi diferite decoraţiuni de Anul Nou. - Cât aţi scos din buzunare? - Nu ştiu exact, dar cred că undeva o mie jumate, două".



Organizatorii evenimentului au fost selectate opt cauze nobile, pentru care speră că vor reuși să adune mai mulţi bani şi să acopere mai multe necesități.



"Vom ajuta în acest an copiii de la diferite şcoli cu nevoi speciale. Beneficiari vor fi copiii de la şcoala de slab văzători, copiii cu boli genetice rare, copiii de la un centru care suferă de diabet zaharat. Ne-am pus ca scop în această zi să adunăm 50 mii de dolari pentru a putea susţine aceste proiecte."



Târgul Internaţional de Caritate a fost organizat de Clubul Internațional al Femeilor.