Târg în centrul Capitalei. Cele mai aromate, ecologice şi gustoase produse, scoase în vânzare

Cele mai aromate, ecologice şi gustoase produse, dar şi fructe autohtone au fost scoase în vânzare în centru Capitalei. 40 de producători şi-au expus cea mai bună roadă în cadrul unui târg din Scuarul Catedralei Mitropolitane. Organizatorii evenimentului şi-au propus să susţină astfel fermierii care au avut de suferit în acest an în urma secetei sau a ploilor cu grindină.



Irina Pompuş are o plantaţie cu mure de un hectar, în satul Teleşeu din raionul Orhei.



IRINA POMPUŞ, producător de mure din Teleşeu, Orhei: "Am venit astăzi cu mure, dar şi cu o băutură interesantă pe care o preparăm din mure. Roada în acest an a avut de suferit şi ca mărime, şi calitate. Fructele în acest an nu se mai coc uniform, iar recolta, la primul soi, comparativ cu anii trecuţi a fost chiar cu 80 la sută mai mică."



La târg s-au vândut şi primii struguri autohtoni. Familia Condrea deţine în oraşul Ialoveni 50 de ari de viţă de vie, soiuri de masă.



VIOREL CONDREA, producător de struguri, Ialoveni: "Soiul ăsta este Athos, anul ăsta bobiţele sunt destul de mici, faţă de anul trecut, dar au intrat în coacere şi sunt destul de dulci. Celălalt soi este standard, s-a dezvoltat aşa cum ar fi trebuit să fie şi floare, şi tot."



VALENTINA CONDREA, producător de struguri, Ialoveni: "Până acum am avut viţă de vin pentru vin, dar am scos-o şi am plantat-o de masă. În 2017 am plantat, iar acum avem deja roadă. Anul trecut din cauza îngheţurilor, roada a fost compromisă 90 la sută. Strugurii sunt ecologici, dulci, nu sunt stropiţi, doar lucrările care trebuiesc făcute ca roadă să nu fie compromisă."



Majoritatea vizitatorilor spun că au rămas mulţumiţi de cumpărături.



"Mi-am cumpărat miere, diferite fructe. Târgul este frumos, noi venim în fiecare an. Am găsit tot de ce am avut nevoie şi autohton."



"Preţurile sunt foarte bune, mi-am cumpărat de toate. Pentru prima dată mi-am luat fructele goji, este o premieră pentru mine, nu am ştiut că la noi se cultivă aşa fructe."



"Este o varietate de produse care sunt de calitate. Am găsit de ceea de ce am avut nevoie."



În acest an, din cauza pandemiei de COVID-19, la târg au fost acceptaţi doar 40 de producători după principiul primul venit, primul servit.



DIANA CRUDU, organizator: "Din start am stabilit reguli clare, ca toţi producătorii să poarte măşti, mănuşi şi să se asigure că la mesele lor nu va fi îmbulzeală. A fost un an agricol atât de dificil încât producătorii au fost foarte afectaţi, de secetă, îngheţuri, iar ei au rămas cu roadă doar în proporţie de 20-30 la sută."



Evenimentul "Cămara Fest" se va desfășura şi în zilele de 8, 15, 22 și 29 august în Scuarul Catedralei.