Târg dulce în centrul Capitalei. Ce tipuri de miere pot fi gustate la târgul apicol din această toamnă și cât costă

Lidia Pahomea din Edineţ are peste 100 de stupi. Femeia a venit la târg cu mai multe produse, printre care și... oțet din miere. Produsul are efecte benefice și poate fi folosit și la prepararea salatelor. Apicultoarea oferă la vânzare chiar și... albine moarte și are un tratament propriu despre care spune că e eficient.„Dacă la copil s-ar da câte o albină pe zi de când începe a merge, sau maturul ar folosi trei albine pe zi, nu ar fi medicină, nu ar fi farmacie, nici spitale.”, a declarat Lidia Pahomea, apicultor din Edineţ.Un alt apicultor din Comrat a adus miere de salvie cu mentă. Produsul ar fi benefic pentru sistemul nervos, iar culoarea acestuia a atras atenția cumpărătorilor.„Pentru prima dată văd aşa culoare. Haideți să gustăm să vedem. S-a cristalizat? Un gust foarte interesant, se simte menta. - Cât costă acest borcan? - 100 de lei.”Vera Bivol din satul Răzeni, raionul Ialoveni vinde miere de coriandru.„Gustul foarte plăcut, pregătit calitativ. Eu de exemplu de dimineața brânza de vacă cu smântână cu miere o amestec și asta este dejunul meu, absolut în fiecare dimineață deam am uitat de câți ani, de aceea oleacă pricep.”„Am avut plantație undeva 400 de hectare și albinele au cules miere. Anul acesta prima dată și încă lumea nu cunoaște, dar e benefică pentru sistemul digestiv, sistemul cardiovascular, pentru ficat și pentru sistemul respirator.”, a menționat Vera Bivol, apicultor satul Răzeni.La o altă tarabă am găsit miere cu cacao.„E ca un fel de Nutella moldovenească, punem mai multe tipuri de miere și amestecăm într-un aparat 24 de ore, oprim, punem cacao și amestecăm iarăși 24 de ore și apoi ambalăm în borcănașe.”Nici amatorii de băuturi alcoolice nu au fost uitați: la iarmaroc se găsește țuica de miere care costă 120 de lei litrul.„Punem apă, drojdie și miere și se lasă la fermentat 10-15 zile apoi se extrage cu un aparat electric. E tare, are în jur de 45 de grade, când o serviți nu se simte și are o aromă specifică.”Clienții au fost încântați de ofertă și şi-au ales diverse produse.„Am găsit tot ce am căutat, bravo, producătorii se ocupă. Consum des miere în loc de zahăr, deoarece zahărul este dăunător, este otravă.”„Prețurile sunt destul de bune, eu credeam că sunt mai mari, demult nu am fost la târguri de miere.”La târg participă în jur de 40 de apicultori. Evenimentul se încheie astăzi la ora 18.00.