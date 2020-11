Târg dulce în Capitală. Zeci de apicultori s-au adunat în Parcul Catedralei ca să-și expună produsele (FOTO)

"Am venit la o simplă plimbare, dar posibil că o să cumpăr da. Eu cred că este o idee foarte bună noi putem încerca ceva nou şi să avem parte de a gusta produsele lor"."Foarte gustos... Mereu cumpăr de aici. Produsele sunt foarte bune"."Anul 2020 a fost cel mai greu an decând eu mă ocup cu apicultura. Aşa toţi spun, şi apicultori care se ocupă de 50 de ani, vin la mine şi îmi spun: "De 50 de ani mă ocup cu apicultura şi nu a fost aşa de greu ca anul acesta", a spus organizatorul târgului, Constantin Cojocaru."Miere, polen, tinctură de propolis, lăptișor de matcă, tot ce produce albina avem aici prezente la târg. Toate mierele au avut un procent mult mai scăzut decât anul trecut", a spus apicultorul, Sandu Cojocari."Avem 3, 4 feluri de miere. Tei puţin, poliflora, bostan. Dacă anul trecut de 3 ori am scos miere, în acest an o dată", a spus apicultorul, Ion Toma."În acest an am lucrat mai mult pentru albină ca să o păstrăm. Am avut grijă de albină, am cheltuit foarte mult", a menționat apicultorul, Ion Toma."Avem aşa miere propolizată foarte lecuitoare pentru stomac, pentru imunitate, mai ales acum în pandemie, este foarte bună pentru sănătate", a menționat antreprenoarea, Ludmila Begleț.