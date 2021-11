Târg de toamnă la Hâncești, organizat cu prilejul hramului oraşului

Distracţie şi voie bună la Hânceşti. Cu ocazia hramului oraşului de Ziua Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavril, a fost dată în exploatare strada Chişinăului. Totodată, în municipiu a fost organizat un Târg de toamnă.



Artera care duce spre Capitală are acum şi un trotuar renovat, sens giratoriu şi sisteme moderne de iluminare. Costul proiectului se ridică la zece milioane de lei.



„Vreau să mulţumesc consilierilor, vreau să mulţumesc Administraţiei de Stat a Drumurilor, domnului ministru Spînu care a contribuit la ceea ce avem astăzi în oraş.", a spus Alexandru Botnari, primarul orașului.



Dispoziție de sărbătoare a fost şi în Piaţa Suveranităţii din oraş. Zeci de meşteri populari s-au întrecut în etalarea produselor confecţionate manual.



"Am învăţat meşteşugul de mic şi acuma îl duc cu sfinţenie mai departe. Avem ulciorul tradiţional, eu mă strădui să nu avem preţuri mari, el e utilitar şi e un produs comercial. E o sută de lei, oricine îşi permite să îl cumpere.", a comunicat Adrian Onuța, meşter popular.



"Un produs deosebit este încălţămintea croşetată, un produs deosebit, o încălțăminte foarte comodă, rezistentă."



"Lucrurile sunt pentru decoruri de iarnă, avem realizate lucrări din lut alb, din lemn, din placaj."



Totodată, gurmanzii au gustat din bucatele tradiţionale.



"La noi totul este bun, depinde de preţ. Avem din carne de porc, de găină, avem prepeliţă."



"Avem plăcinţele cu brânză şi verdeaţă, uitaţi-vă aşa cu brânzică la tigaie foarte gustoase. Plăcinţele de casă ca la bunica. Aşa avem vişină, dovleac, varză."



În pofida vântului puternic, oamenii au petrecut alături de cei dragi.

"Nu am fost în Moldova, în Hânceşti, de 20 de ani. Astăzi pentru prima dată am revenit şi sunt uimită. Multe s-au schimbat, am mari emoţii, pentru că sunt multe schimbări."



"Este o sărbătoare frumoasă pentru toate familiile şi e o zi frumoasă."



Chiar dacă restricţiile anti-COVID i-au ţinut pe mulţi în case, organizatorii spun că sunt mulţumiţi.



"Felicitări tuturor hânceştenilor. Felicitări tuturor localităţilor. În legătură cu pandemia pe care o avem facem sărbătoarea mai modest. Aici am iniţiat o expoziţie a producătorilor, care în această situaţie nu simplă şi grea să poată să facă vânzări şi cât de cât să câştige şi ei un ban.", a spus Alexandru Botnari, primarul oraşului Hânceşti.



"Este un eveniment foarte frumos. În general, publicul din Hânceşti este foarte cald şi receptiv. De fiecare dată acceptăm invitaţia şi venim aici pentru a le oferi produsele noastre de calitate.", a remarcat Tatiana Melnic, antreprenoare.



La Târgul de Toamnă din Hânceşti au participat peste 30 de agenţi economici.