Târg de toamnă în capitală. Cât costă produsele fermierilor

Zeci de producători din întreaga ţară şi-au dat întâlnire la un târg de toamnă în Capitală. Aceştia şi-au expus pe tarabe recolta adunată în acest an, iar cumpărătorii au avut de ales dintr-o gamă largă de produse.

Mierea, dulceaţa, lichiorul şi fructele goji au fost vedetele iarmarocului organizat pe strada Calea Basarabiei din sectorul Botanica.



Vasile Macovei a venit la Chişinău tocmai din Edineţ. Mai bine de şase ani familia acestuia cultivă zmeură. Bărbatul spune că anul acesta a venit cu ceva nou la târg.



''Anul acesta venim pe piaţă cu dulceaţă crudă. Este făcută doar din zahăr şi zmeură. Anul acesta am vândut produsele doar pe la târguri şi în pieţele locale'', spune Vasile Macovei.



Şi producătorii de miere au scos produse noi pe piaţă.



''Unul dintre cele mai vândute şi solicitate produse este cocktail-ul apicol. Acesta este format din miere de mai, propolis, lăptișor de matcă şi polen proaspăt. Aşa un borcan costă 200 de lei şi aşa mai mic o sută de lei'', spune Nadejda Zlatov.



Iar Alexandru Ţurcanu, din raionul Drochia, a adus la Chişinău produse lactate. Bărbatul spune că afacerea lui este la început de cale şi îi este greu să îşi vândă marfa, aşa că a decis să vină cu ea la târg:



''Avem telemea de vaci, avem brânza tradiţională de oi, reţeta este proprie, moştenită de la străbunei. Avem cașcavalurile olane şi gustul natal. ''



Vizitatorii şi-au umplut pungile cu bunătăţi mai ales că şi preţurile spun ei, sunt accesibile.



''Am cumpărat lichior din vișine şi zmeură. Aşa ceva încă nu am băut. Am mai cumpărat fructe procesate la rece. Prune şi zmeură.''



''Am cumpărat de toate câte puţin: zmeură, gogoșari. La acest târg este o varietate mare

şi preţurile sunt accesibile.''



Târgul va fi deschis în fiecare weekend și se va desfășura până în ultima duminică a lunii noiembrie.