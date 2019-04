Târg de semințe la Ialoveni. 25 de comercianţi au participat la iarmaroc

Un nou sezon agricol începe cu un târg de seminţe. În cadrul iarmarocului de la Cigîrleni, raionul Ialoveni, 25 de comercianţi au ademenit sute de ţărani.



După ce au dat o tură prin ograda organizatoarei târgului, Mariana Şeremet, cei prezenţi au luat cu asalt tarabele amenajate de către producători.



"Căutăm seminţe de ridiche, nu prea văd până când. Însă, am participat la tombolă şi am câştigat un pacheţel cu seminţe de ridiche şi mă uit deja şi la seminţe de bostănei."



Comercianţii au fost mai generoşi ca niciodată. La unele tarabe vizitatorii erau îndemnaţi să lase cât îi lasă inima într-o puşculiţă improvizată.

"Aici totul e natural, proaspăt şi bun. Nouă ne place şi ne bucurăm că la noi în sat avem aşa afacere."



Producătorii veniţi la târg au pus la dispoziţia oamenilor peste 300 de soiuri de seminţe.



"Astăzi am venit cu ce am avut surplus în grădină, nişte plante, mai multe floricele. Din mâncare am macrișul şi cimbru, peren care e verde şi iarnă, şi vară, îl consumăm la ceai", a spus producătorul Aliona Culai.



Au participat la târg şi câţiva producători de peste Prut.



"Avem seminţe de plante companion cum sunt gălbenelele, seminţe de verdeţuri de primăvară, măcriș, lobodă, rucola, seminţe de plante aromatice, busuioc, cimbru, avem şi seminţe mai interesante, mai exotice cum sunt: cireaşa de pământ", a spus producătorul din Sibiu, Bianca Mihai.



"Am venit cu aproximativ 20 de soiuri de plante şi legume. Aici avem un borcan, cine doreşte pune o donaţie, cine nu, atunci nu, căci noi nu le vindem dar le oferim gratis", a spus pruducătorul din București, Marius Birsan.



Vizitatorii au rămas mulţumiţi de ofertă.



"Am luat lufă pentru baie, am văzut cum creşte şi îmi place foarte mult, e frumoasă. Am mai luat mazăre dulce dar vreau să-mi mai alec încă câte ceva."



"Am cumpărat flori, ne ducem direct acasă şi să le sădim. (Reporter) Cât aţi dat pe ele? Nu am mai dat mult, pe toate vreo 50 de lei."



"Am venit aici ca să vedem ce a mai apărut nou anul acesta, am găsit aici copăcei destul de frumoşi şi nu foarte scumpi, de exemplu am aici hibiscus, foarte plăcut, înfloreşte frumos, mai am şi alţi copăcei care dau şi fructe."



Târgul a ajuns la cea de-a treia ediţie.



"Creăm această platformă de schimb de reţete, sfaturi de grădinărit şi multe altele, pentru că considerăm că este un format foarte interesant care îmbină comunitatea rurală din Cigîrleni şi comunitatea orăşenească sau din alte locații", a spus organizatoarea târgului, Mariana Șeremet.