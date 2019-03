Târg de produse eco. Ce producători sunt şi CÂND se va desfăşura IARMAROCUL

Pâine artizanală, ciocolată de casă, caşcaval cu piper negru şi cosmetică naturală. Toate acestea au putut fi găsite la iarmarocul de produse ecologice redeschis în Capitală. La unele tarabe, oamenii au stat şi câte o oră la coadă.



Pâinea Nataliei Perjan s-a vândut până la ultima fărâmitură. Aceasta este făcută din făină măcinată din bob integral şi maia.



"50 asta fără seminţe şi asta cu seminţe e 65."



"Pentru toată familia am luat.

- Ce fel de pâine? Şi integrală şi negresa, toate sunt gustoase. Aţi stat cam mult în rând, dar s-a meritat?S-a meritat sigur. Avem pentru toată săptămâna."



Pentru a-i uimi pe adepţii modului sănătos de viaţă şi a-i face să le cumpere produsele, comercianţii le-au povestit cum au fost făcute şi la ce sunt bune.



"Chimen negru, În Coran e scris despre el că tratează tot în afară de moarte. De aproape 3 mii de ani încoa, în istoria medicinei el peste tot este pomenit", a povestit Nicolae Cojocaru, producător de ulei.



"Am hotărât să punem şi un pic de culoare în pastele noastre tradiţionale. Avem cu pireu de sfeclă, cu pireu de dovleac şi spanac. Cele mai întrebate sunt cele clasice, că sunt tradiţionale pentru zeamă", a spus Aliona Vrabie, producător de paste.



Pentru prima dată la târgul de produse eco, doritorii au putut găsi germeni de seminţe. Preţul acestora varia între 35 şi 55 lei pentru 100 de grame.



"Avem floarea-soarelui, avem boabe, trifoi, ridiche, muştar, rucola, broccoli. Seminţele sunt crescute între şapte şi 14 zile. Conţin o cantitate mare de proteine, glucide, vitamine, acizi", a spus Dumitru Pliuşiov, producător de germeni.



Pe lângă produse alimentare, la iarmaroc au putut fi găsite şi produse de igienă şi cosmetică.



"Scrab din sare de mare, bile pentru baie, balzam pentru buze, cremă solidă de corp.De la 25 , 35, 45, undeva 25 - 55 lei, cam aşa. Bilele pentru baie este cel mai solicitat produs. Costă 15 lei", a spus Zinaida Marian, producătoare de săpun natural.



Cumpărătorii spun că au aşteptat cu nerăbdare redeschiderea târgului.



"Foarte mult am aşteptat, fiindcă e singurul loc unde pot să găsesc verdeţuri proaspete şi sigure şi mâncare sănătoasă."



"Am lista de acasă făcută. E în cap. Copiii au solicitat fulgi de granola dimineaţă, ciocolata naturală sper să o găsesc."



Potrivit organizatorilor, târgul de produse eco va fi organizat în fiecare sâmbătă cu începere de la ora 9.00.



"Noi nu acceptăm intermediari. Aici vine omul care a făcut acest produs, care vă poate spune toată povestea lui, toate ingredientele, metodele prin care le prepară. În felul ăsta se crează o încredere între producător şi consumator", a spus Tamara Şchiopu, organizatoare.



La iarmaroc produselor ecologice au participat 45 de producători.