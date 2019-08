TÂRG DE POMUŞOARE ÎN CAPITALĂ. Agricultori din toată ţara şi-au adus marfa la iarmaroc

foto: publika.md

Agricultorii au scos ultimele pomuşoare în vânzare în cadrul unui târg specializat. 15 producători au improvizat un mic iarmaroc în sectorul Ciocana, iar cumpărătorii nu s-au lăsat aşteptaţi. Oamenii şi-au umplut pungile cu tot felul de pomuşoare la un preţ mai mic decât la piaţă.



Familia Corinei Grosu, care deţine 12 hectare de mure, afirmă că nu-şi imaginează unde ar fi vândut atâta producţie dacă nu ar fi existat târgurile de sezon. Pentru a diversifica oferta, agricultorii se laudă şi cu un lichior din mure, dulceaţă şi prăjituri.



"Pentru o caserolă care are în jur de 250-300 de grame, preţul este de 15 lei, mura. Brioşele la fel 15 lei per bucată, licoarea 150 de lei şi duleţurile 35. Astăzi avem în jur de 10 kilograme pentru că vedem cum este de fapt cererea", a spus Crosu Corina, productor de mure.



Treptat, dar sigur şi fructele de goji îşi fac loc pe piaţă. Elena Vetrici din satul Chirileni, raionul Ungheni, a venit la târg cu o sută de kilograme.



"Noi majoritatea fructelor le exportăm, dar am vrea ca să cunoască şi persoanele din Moldova că este un fruct foarte benefic pentru organismul omului. Caserola este 50 de lei şi cântăreşte 250 de grame", a spus Elena Vetrici, producător de fructe goji", a spus Rodion Sobcenko, producător de cătină.



Mai nou, la târg, oamenii au putut cumpăra şi crenguţe de cătină la un preţ de cinci lei.



"Azi avem un fel de promoţie ca lumea să-şi amintească că există aşa fel de fruct."



Şi cumpărătorii spun că astfel de iarmaroace sunt binevenite pentru că pot procura direct de la producător.



"De fiecare dată urmăresc când se organizează astfel de târguri şi vin să iau fructe proaspete, în mare parte afine, zmeură, sunt în căutare de căpşuni, dar nu am găsit, murele sunt foarte delicioase la moment."



"Preţurile sunt convenabile, dar cel mai tare am venit aici pentru fructul acesta de goji, pentru că am citit pe internet că e foarte bun pentru sănătate şi vreau pentru mine şi pentru rude."



"Deocamdată am luat doar afine, dar ne mai plimbăm şi vedem ce mai este. Oricum este un târg binevenit, am fost şi data trecută şi susţin acest eveniment."



Târgul are drept scop susținerea producătorilor locali și promovarea produselor autohtone.