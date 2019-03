Târg de păsări exotice. Zeci de specii de porumbei au fost aduse la Străşeni din România şi Ucraina

Embed:

Porumbei cu pene creţe, încălţaţi sau guleraţi au putut fi admiraţi târgul de profil de la Străşeni. La eveniment au venit crescători din ţară dar şi din România şi Ucraina.



La târg au fost aduse 50 de specii de porumbei, printre care şi unele specific moldoveneşti cum ar fi "jucătorii de Bălţi" sau "jucătorii de Chişinău".



"Mă ocup din copilărie, chiar şi când eram student ţineam în cameră, aveam porumbei cu mine. Jucătorul de Bălţi este o specie.. uitaţi-vă atent că are două moţuri, ciocul e acoperit, din spate are un cioc care îl înfrumuseţează. Aici e totul natural, nu e făcut la o frizerie ceva. "



Ian Samson are 14 ani, dar e deja crescător cu experienţă.



"La creţi e specific penele de pe corp,au penele îndoite în diferite părţi. Aceştia sunt fluturi, babociki ei zboară ca fluturele drepţi, ei zboară trei ore la aceeaşi înălţime."



Sandu Bogdan a venit din Iaşi pentru a participa la târg.



"Am adus doar doi porumbei Stanii atât. În rest, mai luăm alţii pentru alţi prieteni, mai luăm de aici. Mi-aş dori să achiziţionez nişte jucători de Bălţi şi jucători de Chişinău. "



Vizitatorii târgului au fost impresionaţi de frumuseţea păsărilor şi unii au şi cumpărat câteva exemplare.



"O plăcere primeşti ca la grădina zoologică. Papagalii, porumbeii, hulubaşii multe, multe sunt. Interesant, foarte interesant."



"La noi băiatul tare iubeşte porumbeii şi avem şi acasă şi am venit să mai vedem şi alte specii."



"Am cumpărat un hulub, numai ce l-am luat. Ţin de aceştia, se cheamă monaci şi am luat un huluboi."



Târgul de porumbei a devenit deja o tradiţie la Străşeni unde se organizează pentru al zecelea an consecutiv.