Brazi decorativi, jucării artizanale, haine, portrete şi multe bucate gustoase. Toate acestea au putut fi achiziţionate în cadrul unui Târg de Crăciun organizat în susţinerea femeilor care au fost supuse violenţei domestice. Aici au fost expuse produsele confecţionate de circa 30 de reprezentante ale sexului frumos care au trecut prin experiențe traumatizante, dar femei care sunt solidare cu acestea.

Dorina a venit la iarmarocul caritabil cu decoraţiuni de Crăciun şi bijuterii confecţionate manual. Chiar dacă are în spatele ei o istorie tristă, femeia a îndemnat toate victimele care au trecut prin violenţă să nu tolereze agresiunea şi să ceară ajutor.



„Pentru mine este un eveniment foarte important din cauza că eu sunt şi supravieţuitoare şi deja am şi propriile lucrări. Multe detalii nu pot să dau, dar pot să spun că a fost greu şi acum sunt învingătoare.”



Participantele spun că au muncit cu multă dăruire pentru a-i bucura pe vizitatori cu cele mai originale daruri de Crăciun.



„Diferite haine create de fetele de la şcoală, măşti, ciorapi, genţi am făcut, rochii, fuste.”



"Este un eveniment important fiindcă oamenii creează totul cu mâna lor şi tot ce se face este donat ca ajutor celor nevoiaşi."



Cei prezenţi la eveniment s-au întors acasă cu pungile pline.



„Am cumpărat nişte fructe uscate pentru sănătate şi miere pentrui sănătate, nucuşoare uscate. Este important pentru femeile care trec prin violenţă trebuie susţinute şi ajutate.”



"Sunt nişte lucruri făcute de persoane care au depus un efort foarte mare şi chiar merită să fie cumpărate."



Potrivit organizatorilor, este necesar ca femeile care sunt victime ale violenței domestice să raporteze abuzurile și să fie susținute corespunzător.



„Eu urmăresc feţele femeilor care îşi vând producţia, sunt fericite pentru că, chiar un 50 de lei sau 100 de lei pe care ei astăzi pot să îi facă asta e pâine pe o săptămână, să zicem.”, a declarat Elena Burca, președintele Asociației Împotriva Violenței „Casa Mărioarei”.



Târgul de caritate se află la prima ediţie. Evenimentul a fost organizat de Asociația Împotriva Violenței „Casa Mărioarei” cu suportul Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie”.