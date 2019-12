TÂRG DE CRĂCIUN ÎN CAPITALĂ: Comercianţii propun cadouri, decoraţiuni şi dulciuri

Cei care sunt în căutarea cadourilor sau a produselor pentru masa de sărbătoare trebuie neapărat să viziteze târgul de Crăciun de pe teritoriul unui centru expoziţional de la Buiucani. Iarmarocul va fi deschis până în data de 24 decembrie.

"Aici este un sortiment bogat. Este minunat. Am luat produse din peşte. Căutam ulei din susan şi doar aici am găsit."



"Am venit să vedem produsele moldoveneşti, să luăm neapărat miere, carei foarte gustoasă. Apoi jucării pentru nepoţi şi fel de fel de chestii. Sunt atâtea lucruri manuale şi am decis să cumpărăm de toate.



Cea de-a 16-a ediţie a târgului propune vizitatorilor de toate: de la elemente de decor pentru bradul de Crăciun până la produse alimentare.



"Avem pazzle-uri colorate, din lemn, pentru copiii de la vârsta de 2 până la 10 ani."



Vizitatorii târgului îşi pot alege şi diferite lucruri pentru a decora locuinţa.



"Suntem printre primii care au început să confecţioneze manual decoraţiuni. Aceste lucruri exclusiviste pot să servească drept decor pentru masa de sărbătoare", a spus participanta la târg, Olga Cernega.



Preţurile pentru lucrurile handmade încep de la 50 de lei. Organizatorii Târgului de Crăciun au pregătit pentru vizitatori şi un program distractiv.

Doritorii îşi pot face poze în compania lui Moş Crăciun.