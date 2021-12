Târg de Crăciun cu bucluc: Guvernul vrea să organizeze evenimentul separat de Primărie

Târgul de Crăciun organizat de Guvern în Capitală se va desfăşura pe... şantier, strada 31 august fiind în reparaţii. Potrivit edilului, Primăria Chişinău a solicitat Guvernului să organizeze împreună Târgul de Crăciun, însă executivul a refuzat.

Ulterior, municipalitatea a împodobit un brad în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi a amenajat mai multe scuaruri din sectoarele Capitalei. În total, primăria a cheltuit 150 de mii de lei. Guvernul a decis să organizeze un Târg de Crăciun separat, în scuarul Palatului Naţional "Nicolae Sulac". Primarul Capitalei spune că acum e nevoit să sisteze reparaţiile.



"Rog Direcţia Transport să retragă împreună cu antreprenorul, absolut totul din acea zonă şi să suspende lucrările pe două luni de zile, dar va asumaţi întârzierea acestor lucrări în viitor. Repet, Direcţia Transport şi antreprenorul să aducă în ordine şantierul ca mititeii să se poată bucura de sărbătoare.", s-a adresat ion Ceban, primarul Capitalei.



Suspendarea lucrărilor va duce la întârzieri şi la costuri suplimentare.



"Vor duce la întârzierea iniţierii lucrărilor pe şantier. Tergiversarea iniţierii lucrărilor în şantier de către companie (evităm denumirea companiei) poate genera plăţi sub formă de amenzi, taxe, faţă de Primărie sub egida supraveghetorului de proiect.", a spus Vitalie Mihalache, şef interimar Direcţia Transport Public.



Locuitorii Capitalei au păreri diferite despre situaţia creată.



"Mai bine făceau drumul, decât acest Târg, în fiecare an, una şi aceeaşi. Mai bine să facă unul mare şi frumos."



"Nu este bine, ori faci reparaţia străzii, ori faci târgul, dar nu faci şi una şi alta, astfel strici şi imaginea Târgului."



"Şantierul vine şi se duce, dar sărbătoarea nu o poţi anula."



În scuarul Palatului Naţional "Nicolae Sulac", lucrările de amenajare a Târgului de Crăciun erau în toi. Am încercat să vorbim cu muncitorii, dar aceştia au refuzat.



"Eu nu sunt gata să dau interviu."



Am solicitat şi o reacţie de la Guvern, dar până acum, nu am primit niciun răspuns.