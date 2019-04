TÂRG DE CARITATE ÎN CAPITALĂ. Toate obiectele expuse au fost făcute manual de către elevii cu autism

Copiii care suferă de autism, sindrom Down şi retard mintal de la o şcoală auxiliară din Capitală şi-au făcut singuri un cadou de Paşte.

Deoarece au nevoie de un utilaj de prelucrare a lemnului pentru a realiza mai uşor unele lucrări manuale, au organizat un târg caritabil, pentru a strânge banii necesari.

În cadrul evenimentului, copiii au expus propriile creaţii, cu motive pascale.



Vera Şova a aflat că băiatul său are autism când acesta avea patru ani, iar vestea a căzut ca un trăsnet. Acum, el învaţă în clasa a IV-a la şcoala auxiliară şi a participat la confecţionarea obiectelor pentru târg împreună cu colegii săi.



"Lui îi place foarte mult să lucreze şi manual, să încleie, să facă nişte lucrări migăloase."



"Am făcut un ou, am pus pe el aţă, fluturi şi pietre."



Copiii au lucrat sub îndrumarea profesorului de Educaţie Tehnologică.



"Este şi dificil, dar este şi o plăcere, pentru că dacă ei au dorinţă, avem şi rezultate", a spus ANATOLIE STAVILA, profesor de Educaţie Tehnologică .



Pentru a procura utilajul de prelucrat lemnul, administraţia are nevoie de 700 de euro.



"Toţi banii care se vor colecta la târg, rămân aici în şcoală. Procurăm de ei materie primă, lut, procurăm materiale care să creăm alte lucrări", a spus NATALIA VOINU, directoarea Şcolii auixiliare nr.7.



Vizitatorii au rămas plăcut surprinşi de obiectele realizate de copii.



"Lucrările lor sunt impresionante, mai ales că sunt nişte copii mai speciali şi sunt un exemplu."



" Nişte lucrări extraordinar de frumoase şi le doresc mult succes, să-şi atingă scopul de caritate. Mi-a plăcut mult această lucrare, o voi lua pentru masa de Paşte."



În total, la Şcoala de auxiliară numărul 7 din Capitală învaţă în jur de 70 de copii. Ei organizează târgul de caritate cu ocazia sărbătorilor pascale pentru al treilea an consecutiv.