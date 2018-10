Târg de caritate în Capitală. Banii adunaţi vor fi donaţi pentru a procura aspiratoare de secreții

Mai multe interprete autohtone şi-au scos la vânzare hainele odraslelor. Banii colectați vor fi donați Institutului Mamei și Copilului pentru a cumpăra două aspiratoare de secreții în secția Chirurgie pentru nou-născuților.

Zeci de mămici au venit la târgul de caritate ca să cumpere haine pentru copii lor, dar și să facă o faptă bună:

"Am venit pentru că am doi puișori și vreau să văd ce este frumos aici, poate îi îmbrac cu haine de ale vedetelor. Odată ce banii se dau pentru copii, cumpărăm."

"Ceva am găsit pentru nepoțică, am luat deja, mai vedem. Prețurile sunt ok, mai ales dacă e pentru caritate."

"Am ieșit din casă că-s cu doi gemeni. Într-al doilea rând e un târg de caritate. Am stat și noi în secția de prematuri și vrem să contribuim."

Potrivit organizatorilor acţiunii, aspiratoarele de secreții le vor fi de mare folos medicilor. Cu ajutorul lor se vor putea realiza mai uşor intervențiile chirurgicale, iar îngrijirile postoperatorii vor fi mai simple.

"Noi susținem copilașii din secțiile nou-născuților și sperăm că astăzi o să avem un ajutor din partea societății", a declarat Aza Onica, președintele Asociației Copiilor Născuți Prematur.

Interpretele, care sunt și tinere mămici, au acceptat cu toată deschiderea propunerea de a participa la târg. Ele spun că viața și sănătatea copiilor este cea mai importantă.

"Eu de obicei obișnuiesc să dau hăinuțele imediat la prieteni, la cei care au nevoie, fac pungi foarte mare și le trimit. Aici chiar m-am emoționat și am zis că fac rost de câteva haine la care țineam foarte mult", a spus Tatiana Heghea, interpretă.

"Mă bucur că se fac asemenea târguri și că lumea e receptivă. Chiar de la prima oră cum s-a deschis ușa, oamenii au venit", a spus Mariana Mihăilă, interpretă.

Anual, la Institutul Mamei și Copilului vin pe lume peste șase mii de bebeluşi, dintre care aproape șapte sute se nasc prematur și necesită îngrijiri speciale.