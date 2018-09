TÂRG DE CARIERE ÎN CAPITALĂ: 55 de companii din diverse domenii aşteaptă candidaţi (FOTOREPORT)

Doritorii de a-şi găsi un loc de muncă o pot face în aceste zile la cel mai mare târg de cariere care are loc la Chişinău. Cele 55 de companiii şi ONG-uri sunt gata să ia la lucru atât specialişti cu studii, cât şi angajaţi necalificaţi. Ca de obicei, tinerii caută un post bine plătit, în timp ce vârstnicii pun accent pe condiţiile de muncă.



"În alimentaţia publică am finisat universitatea şi am venit să încerc să văd. Inginer, tehnolog, administrator. Mai mult condiţiile, echipa mult contează. 7-8 mii în sus, eu ştiu."



"Învăţăm la arhitectură. - În calitate de ce aţi vrea să lucraţi? Arhitecţi. Arhitecţi, designeri, de dorit în domeniu. Tot ce-i legat de arhitectură Dacă de vorbit sincer în jur de 10 mii, până la 20 de mii."



"În contabilitate economist sau de îndeplinit chestionare pentru organizaţie, de comunicat cu trecătorii. Condiţii normale de la 8 până la 17.00 de luni până vineri."



"De lucru caut. -Ce funcţii v-ar interesa? Eu deja am o vârstă înaintată şi pe funcţie nu prea.Lucru de zi gardian, la uşă să stau. "



Cele mai multe oferte de lucru au venit de la companiile din domeniul IT.



"Noi nu instruim, avem nevoie de specialişti pregătiţi. Marja porneşte de la 700 de euro în sus", a spus reprezentanta unei companii, Irina Rusu.



La ediţia de toamnă a târgului de cariere au participat aproximativ 10 companii străine.



"Vrem să extindem şi în RM şi în Serbia să vedem care piaţă ar fi cea mai potrivită pentru noi. Căutăm specialişti în diferite tehnologii, partea de desktop. Căutăm şi specialişti SAP", a spus reprezentantul unei companii din România, Sandor Bortoş.



Unii angajatori au venit cu oferte şi pentru persoanele cu nevoi speciale.



"Noi deja avem astfel de persoane, care activează. Încercăm să găsim locul potrivit pentru ei", a spus reprezentanta unei companii, Viorica Lozinschi.



Potrivit organizatorilor, companiile au fost selectate după mai multe sondaje efectuate.



"Scopul acestui târg este să aducă în faţa tinerilor oportunităţi de angajare şi locuri de muncă atractive", a spus organizatoarea, Alina Agafiţei.



Cel mai mare târg de cariere a ajuns ajuns la cea de-a 14-a ediţie.