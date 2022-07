Târg de cariere în Capitală. 20 de companii au pus la bătaie aproape 100 de oferte de muncă

20 de companii au pus la bătaie aproape 100 de oferte de muncă, la Târgul de Cariere, organizat în Capitală. Angajatorii s-au întrecut în oferte care mai de care, atât pentru cei cu experienţă, cât şi pentru cei care încă învaţă şi vor să lucreze concomitent. Cele mai multe joburi au fost în domenii precum textile, cablaje sau alimentaţie publică.O companie producătoare de utilaje agricole are o ofertă atractivă, pentru care este gata să plătească un salariu de până la 32 de mii de lei. Se caută un specialist care să monitorizeze o combină modernă, de jumătate de milion de euro."Persoana are responsabilitatea să o aducă în teren, combina lucrează singură, are autopilot, el trebuie doar să urmărească datele pe monitor. Este o ofertă pentru o persoană care ştie IT, nu-i este frică de monitoare, să ştie a citi informaţia necesară ", a spus ROMAN BRAGUŢA, reprezentant companie producătoare de utilaje agricole.O companie producătoare de mezeluri a venit la târg cu 10 oferte de muncă. Se caută angajaţi şi fără experienţă, iar compania este disponibilă să-i instruiască şi să-i formeze conform cerinţelor întreprinderii."Oferim condiţii bune de muncă, salariul este motivant şi este stabilit cu fiecare în parte. Pentru cei care vor să lucreze la noi, suntem dispuşi inclusiv să-i învăţăm să se perfecţioneze, oferim ce are nevoie candidatul, dar cu aşteptările noastre", a menționat CRISTINA MARJINEAN, reprezentant al unei companii producătoare de mezeluri.Vizitatorii târgului ne-a spus că sunt în căutarea unui loc de muncă stabil şi cu salariu atractiv."Caut un loc de muncă în domeniul în care am învăţat de cusător, am găsit deja la târg câteva propuneri. Eu am aşteptări la un salariu minim de 8-9 mii de lei. E foarte important ce mai poate oferi compania, tichete de masă, transport dacă este mai departe locul de muncă. "" Eu am învăţat la şcoală profesională din Nisporeni de operator şi acum caut o ofertă de muncă. Am aşteptări şi salariale, dar şi să îmi placă colectivul, să găsim limbă comună. Vreau un salariu de minim 4500 de lei. "Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în comun cu Camera de Comerţ şi Industrie."Cele mai multe solicitări sunt în domeniul construcţiilor şi în Zonele Economice Libere. De asemenea este foarte solicitat domeniu software, medicină. În prezent, lipsa forţei de muncă este între 10-20 la sută, în funcţie de domeniu"Târgul de cariere s-a desfăşurat în zilele de 30 iunie şi 1 iulie la Chişinău.