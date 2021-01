Târg cu produse autohtone la Hânceşti. Organizatorii şi-au propus să susţină micii producători

Miere, vinuri, mezeluri şi obiecte de artizanat - toate au fost la mare căutare la iarmarocul de produse autohtone organizat la Hânceşti. Organizatorii evenimentului vor să ajute micii meşteşugari şi să promoveze produsele ecologice.

Taraba lui Grigore Buzu din satul Ratuş, raionul Criuleni, a atras o mulţime de clienţi.



"Am venit cu nişte cârnaţi tradiţionali, pâine pe vatră şi brânză de oi şi de capre. Totul este axat pe tradiţionalul vechi", a spus Grigore Buzu, producător de mezeluri.



La mare căutare a fost şi mierea naturală. Maria Sacara a venit tocmai din Basarabeasca cu mai multe feluri de miere din propria prisacă.



"Avem de pădure miere, de salvie şi de tei. Avem tinctură de propolis, care o recomandăm ca antibiotic pentru răceală", a spus Maria Sacara, producător de miere.

Producătorii spun că pandemia le-a afectat foarte mult afacerile, dar i-a ajutat să găsească soluţii noi pentru a-şi vinde marfa.



"Am stat mai mult pe acasă, am aşteptat să ne dea voie să lucrăm. În schimb acum, cât de cât, deja şi lucrăm şi ne-am pornit", a declarat Artur Şeifer, producător de produse artizanale.



"Am fost afectaţi în pandemie destul de mult, dar ne-am gândit la o nouă metodă şi anume livrările acasă", a spus Livia Chitica, producător de fructe uscate.



Cumpărătorii au plecat acasă cu sacoşele pline de bunătăţi:



"O bucăţică de brânză de oi, salam, pâinică de casă".



"Şi miere, miere de la gospodarii de la Râşcani, că m-am gândit că au venit departe până la Hânceşti şi chiar mi-e interesant să o gust".



Organizatorii şi-au propus să promoveze produsele autohtone.



"Am conceput acest proiect în virtutea evenimentelor declanşate în 2020, respectiv atât micii producători cât şi consumatorii se confruntă cu o criză economică. Deci pentru a-i promova, a-i cunoaşte reieşind din faptul că exporturile s-au minimalizat", a declarat Tatiana melnic, organizatoarea târgului.



La eveniment a participat şi primarul oraşului Hânceşti.



"Cred că pe parcurs o să organizăm mai des, pentru ca cetăţenii să aibă posibilitatea să procure şi totodată e bine venit şi pentru producători", a declarat Alexandru Botnari, primarul oraşului Hînceşti.



Târgul cu produse autohtone din Hânceşti a ajuns la cea de-a doua ediţie. Sâmbătă la iarmaroc au fost prezenţi 20 de producători din întreaga ţară.