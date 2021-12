Târg cu PRODUSE AUTOHTONE în comuna Stăuceni: Comercianţii au venit cu miere, sucuri şi dulciuri

Tarabe pline cu daruri, decoraţiuni şi bunătăţuri autohtone numai bune de pus pe masa de sărbătoare. Toate pot fi găsite în comuna Stăuceni din municipiul Chişinău, acolo unde micii producători din diferite localităţi şi-au dat întâlnire la ultimul târg din acest an. Ei spun că au muncit mult pentru ca moldovenii să aibă mesele pline de produse autohtone.



Producătorii veniţi la iarmaroc spun că au muncit mult anul acesta.



„- Mierea de flori o dăm cu 80 de lei kg, faţă de anul trecut, noi nu am majorat preţurile. Mierea de tei 120, mierea de salcâm 150 de lei.

- Aţi venit din Cărpineni la acest târg?

- Da.

- Şi câţi km aţi parcurs?

- Mai mult de o sută.” a precizat Larisa Dascaliuc, producător.



„Avem suc de mere, stoarcere directă, fără zahăr, fără conservanţi. Merele şi toate fructele sunt din livada proprie. Sucul de mere e 14 lei litrul, iar de mere cu gutui e 16 lei litrul. Ar fi bine de schimbat băuturile carbogazoase cu sucul nostru natural produs în Moldova.”, a menționat Aurica Vrancea, producător.



„Seturi cu bomboane din ciocolată naturală, avem cu diferite gusturi, toate se prelucrează manual. Aici sunt seturi cu ciocolate cu fructe şi nuci şi brazi cu globuleţe pentru ciocolată caldă.”



De pe tarabe nu au lipsit nici obiectele confecţionate artizanal.



„Sunt lucrările pregătite special pentru sărbătorile de iarnă, handmade. Lumânarea aceasta e aromatizată şi e pregătită pentru sărbătorile de iarnă. Această lumânare sculptată îmi ia trei zile. Prima zi se toarnă, a doua zi se modelează, a treia zi se usucă.”, a relatat Galina Samoșchina, producător.



„Foarte frumos cadoul, în primul rând, e practic, ziua e decor, noaptea lampă, e cu folos.”



Cumpărătorii veniţi la târg sunt încântaţi de ofertă, iar preţurile li se par accesibile.



„-Am cumpărat câteva produse, conserve, mirodenii, miere, biscuiţi.

-Preţurile cum vi se par?

-Sunt ok, nu-s exagerate, preţ bun.”

„- Ce aţi cumpărat?

- Nişte daruri pentru persoanele dragi. Miere de salcâm, de cătină, nucă, cred că o să le pară bine.

- Preţurile cum vi se par?

- Ca peste tot, nu e mare diferenţă.”

„Am procurat câteva lumânări pe care le voi pune neapărat pe masa de sărbătoare.”



La târg sunt prezenţi peste 40 de producători, iar iarmarocul va fi deschis şi joi.