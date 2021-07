Târg cu produse autohtone în Capitală. Comercianţii au venit cu miere, pomuşoare, fructe uscate

Alune, pomuşoare, vinuri, uleiuri şi chiar obiecte de artizanat. Acestea sunt doar câteva dintre produsele care pot fi găsite la târgul producătorilor locali, organizat în acest weekend în parcul Alunelul din Capitală. Potrivit organizatorilor, iarmarocul are drept scop promovarea produselor autohtone.

Valentina Buhnă a venit la târg cu marfă mai puțin cunoscută consumatorului obișnuit.



"Pistilul de fructe este pastă din fructe proaspete, ea se face pastă omogenă şi apoi se deshidratează la temperaturi joase. Avem peste 30 de gusturi la sezon. Şi crackeri din seminţe încolţite, aici se încolţesc seminţele de in, bostan, răsărită verde, susna, hrişcă, susan negru, mac, se toată şi apoi se deshidratează", a declarat Valentina Buhnă.



Şi alţi comercianţi au venit cu o varietate mare de produse la iarmaroc:



"Astăzi am venit cu dulceaţă din ardei iute, este un produs nou pentru Moldova. Avem patru gusturi diferite, avem gutui şi măr, care este mai puţin iute, avem foarte condimentat cu usturoi şi avem clasicul extrachilli deja pentru amatorii de picant".



"Zmeura este de exemplu 55 de lei kilogramul, agrişele, coacăza 50 de lei kilogramul şi afinele 200".



Vizitatorii care şi-au umplut torbele cu produse autohtone spun că în așa mod susțin producătorii din ţara noastră:



"Foarte extraordinar şi îmi place foarte mult pentru că este făcut aici în Moldova, iar nouă ne place să susţinem ceea ce se face aici local".



"O să cumpăr miere, ceai, zmeură, coacăză roşie, producătorii de făină spun că este fără drojdie, adică sunt produse foarte bune".



Iarmarocul a adunat în jur de 75 de producători din toate raioanele ţării.



"Producătorii agricoli vin după un an extrem de dificil, pandemia, seceta, grindina a fost un amalgam de probleme care le-au afectat afacerile agricole. În primul rând, noi ne dorim ca oamenii ăştia să plece cu o satisfacţie materială acasă ca să îşi poată cumpăra porumb grâu pentru animale, fie să achite o rată la credit", a declarat Diana Crudu, organizatorul evenimentului.



Târgul producătorilor autohtoni se află la cea de-a opta ediţie. Acesta poate fi vizitat în perioada 3-4 iulie şi 17 - 18 iulie.