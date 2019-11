Târg cu oferte de înmatriculare la studii duale, inaugurat în Capitală. Sute de tineri, interesați de oferte

Un târg cu oferte de înmatriculare la studii duale a fost inaugurat astăzi, într-un centru expozițional din Capitală. Circa 20 de şcoli profesionale din ţară propun tinerilor să îmbine studiile şi munca, astfel încât la absolvire să primească nu doar o diplomă, dar şi un post de muncă garantat. În cadrul târgului, fiecare instituţie a organizat şi câte un atelier practic.



Învăţământul dual presupune combinarea lecțiilor teoretice, cu orele de muncă practică, la un agent economic din domeniu. De exemplu, elevii de la Şcoala Profesionala din Căuşeni, după ore lucrează cot la cot, cu designerii autohtoni şi primesc şi bani pentru asta. Astăzi, administraţia şcolii a pornit în căutarea noilor studenţi.



"La sistem dual noi avem două specialităţi: cablaj auto şi cusătorie. Sistemul dual este foarte eficient, deoarece elevul deja din start ajunge la viitorul loc de muncă şi se adaptează", a spus profesoara la Şcoala Profesională din Căuşeni, Ana Cioban.



Vizitatorii târgului au participat la un atelier pentru make-up artişti, organizat de Şcoala Profesională din Bălţi. Acolo, durata de instruire durează un an, iar în acest timp tinerii activează şi în saloane de înfrumuseţare.



"Este foarte uşor şi este foarte interesant. Pe lângă teorie noi facem şi multă practică. Practicăm masajul cosmetic, cu parafină, structura la toate măștile, toate cremele de învăţăm", a menționat reprezentanta Şcolii Profesionale numărul trei, din Bălţi, Diana Bejenaru.



Elevii spun că sunt tentaţi de posibilitatea învăţământului dual.



"De asta şi mă aflu aici, pentru că mi se pare foarte interesant ca copii să vină să încerce ceva noi, poate asta ne influenţează să găsim ceea ce ce face speciali."



"Am învăţat să plantăm un pui de căpșună. Mi se pare o idee foarte bună, ca copii şi să muncească şi să înveţe, în acelaşi timp".



"Este foarte interesant, sunt multe ateliere, participi şi câştigi, nu îţi cheltui banii".



Potrivit responsabililor de la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, învăţământul dual devine tot mai popular în Moldova



"La nivel de progres şi de rezultate, dacă în 2014 am pornit cu o singură companie, acum am reuşit să avem 85 de agenţi economic, eu zic că rezultatele sunt destul de bune şi suntem destul de avansaţi", a comunicat şeful de direcţie la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Silviu Gîncu.



Târgul ofertelor de înmatriculare la studii duale are loc în cadrul campaniei "Înveți, munceşti, câştigi". Tinerii care au participat astăzi la cele mai multe ateliere au câştigat fitness brăţări, căşti, telefoane mobile şi chiar sejururi la o tabără de ghidare în carieră.

