Târg cu oferte de înmatriculare în şcolile profesionale din Orhei, de Ziua Învăţământului Dual

Foto simbol: publika.md

Îmbină cu succes studiile şi muncă şi sunt independenţi financiar chiar din adolescenţă. Aproape 1.900 de elevi ai şcolilor de meserii din ţară practică un sistem care le permite acest lucru. De Ziua Învăţământului Dual, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a organizat un târg cu oferte de înmatriculare în şcolile profesionale din Orhei.



Mihail Porcereanu este elev al unei asemenea instituţii, dar, în paralel, munceşte la fabrica de cablaje din localitate: "Sunt condiţii bune de lucru. Nu este greu lucrul. Sunt inginer. Asta înseamnă că "remontez" maşinile, care s-au stricat".



Ca şi colegii lui, tânărul a semnat un contrat cu angajatorul care i-a făcut un program redus de muncă. Acum, pe lângă bursa de 500 de lei pe care o primeşte, mai ridică şi un salariul de 1500 de lei.



"De la părinţi nu i-au deloc. Banii îi strâng ca să am o lună întreagă de cheltuială: mâncare, haine şi alte chestii", a explicat Mihail Porcereanu.



Şi alţi elevi ai şcolilor profesionale spun că nu mai depind financiar de părinţi. Mai mult, după absolvire ei sunt asiguraţi cu un loc de muncă:



"- Putem şi la şcoală să învăţăm câte ceva şi la lucru învăţăm mai repede a lucra.

- Ce salariu primeşti?

- 1.800 de lei".



"Oricum mă bucur, pentru că nu trebuie să se cheltuie părinţii. Deja mă cheltui eu singură".



În prezent, în jur de 90 de companii sunt implicate în acest proiect.



"În cadrul stadiului de practică, studenţii au salariul de ucenic pe care îl primesc lunar pe tot parcursul stagiului. Pe lângă aceasta, noi oferim şi transport gratuit şi hrană", a precizat Nina Ungureanu, coordonator Instruire şi Dezvoltare al fabricii.



"Avem elevi care au primit şi 4.000 şi 5.000 de lei, dar sunt elevi străduitori, care fac faţă cerinţelor", a subliniat Natalia Ionco, şeful Serviciului Resurse Umane al întreprinderii.



"Ne dorim acest lucru, ca pentru următorii ani, numărul de beneficiari sau elevi-ucenici să crească. Astfel, ca să ajungem la 2200 de elevi pe an", a declarat Angela Cutasevici, secretar de Stat al ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



Mai mulţi elevi ai gimnaziilor din regiune, care au venit la eveniment, spun că îşi doresc şi ei să aleagă această formă de învăţământ:



"Îmi place să învăţ, dar şi să lucrez, pentru că eu sunt de la sat şi lucrăm şi învăţăm".



"Să nu depind de cineva, să fiu singur, să am banii mei".



"În ziua de azi cred că este mai bine aşa, fiindcă sunt prea mulţi la universităţi şi trebuie să fie şi meşteri, şi oameni, care să lucreze".



Pentru primă dată, învăţământul dual a fost aplicat în Moldova în anul 2014.