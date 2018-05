Târg caritabil la Chişinău. Femeile Democrate au copt cozonaci pentru o cauză nobilă

Evenimentul s-a desfășurat la Teatru Național de Operă și Balet "Maria Bieșu"."Am avut emoții foarte mari, am crezut că așa ceva nu se mai întâmplă. Ne-am bucurat foarte mult că într-adevăr cineva poate să mai aibă grijă de noi", a spus Svetlana Guştiuc, mamă."Avem rață cu orez, avem pârjoale de casă, sărmăluțe și plăcințele.""Cu prăjituri, cu cozonaci, cu tot ce-i delicios, proaspăt și gustos.""Niște pârjoale am cumpărat, niște plăcințele, am scăpat de pregătit mîncare pentru astăzi.""Cu mare drag am venit aici, pentru că într-adevăr aceste târguri mobilizează lumea în jurul unui eveniment nobil", a spus Valentina Rotaru, deputat PDM "Au niște mâini de aur, au și bucate extraordinare și confecții speciale. Este chiar foarte frumos și le mulțumesc din suflet", a spus Sergiu Sârbu, deputat PDM "Este o ediție frumoasă ca și toate celelalte, dar și deosebită, pentru că se dedică unei familii aflate în condiții de dificultate", a spus Monica Babuc, ministrul Educației, Culturii și Cercetări.