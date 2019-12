Târg caritabil de Crăciun la Parlament. Deputații au cumpărat cadouri, făcute manual de copii

Atmosferă de sărbătoare astăzi la Parlament, datorită unui târg de caritate, organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Deputaţii şi alţi funcţionari şi-au cumpărat decoraţiuni de Crăciun, dar şi alte lucruri făcute manual de zeci de copii și tineri de la centrele comunitare din Chișinău.



"Am venit cu brăduți, cu ciubota lui Moş Nicolae, cu săniuțe cu felicitări şi cu jucări pentru brad."



"Astăzi am venit să colind în parlament. Am fost surprinsă foarte frumos. Am făcut prima mea lucrare, un brăduț. "



"Cea mai reușită lucrare de a noastră iată. E simplă şi pentru cadouri foarte bună."



"Cea mai scumpă este un brăduț confecționat, acest brăduleț a fost confecționat practic în timp de o săptămână de oarece este o tehnică mai specială."



"Trebuie să mulțumim copilașilor acestora, care au venit cu colinzi foarte frumoase şi este un lucru important organizarea acestui târg înainte de Crăciun", a declarat Zinaida Greceanîi, președintele Parlamentului.



Deputatul PPDA Dinu Plângău a ales un tablou pe care îl va dărui părinţilor.



"Se numește ”Chișinăul de seară”. Din câte am înţeles tabloul acesta a fost făcut chiar de un angajat al Parlamentului în cadrul campaniei de ajutarea au unor familii mai nevoiașe din Republica Moldova."



Deputatul democrat Vladimir Vitiuc spune că participă de fiecare dată la astfel de evenimente. În acest an, a hotărât să îşi facă un cadou mai deosebit.



"Nu am fost foarte modest şi am cumpărat un șobolan. Eu m-am născut în anul șobolanului şi de aceea nu am fost modest şi l-am cumpărat pentru mine."



Cele trei jucării pentru brad, cumpărate la iarmarocul de caritate, l-au costat pe socialistul Bogdan Ţîrdea 150 de lei.



"Sunt niște copii, care au depus mult suflet, au depus străduință, mult efor. Pentru mine nu este scump, dar pentru acești copii e scump eu cred."



Chiar dacă nu a cumpărat nimic de la târg, deputatul Marina Tauber a venit cu un cadou din partea fracţiunii "ŞOR" pentru copiii din centrele comunitare.



"A fost luată decizia să donăm 20 de mii de lei şi sperăm că o să fie de ajutor pentru această inițiativă frumoasă a organizatorilor."

