TÂRG CARITABIL DE CRĂCIUN. La eveniment au participat reprezentanţi din aproape 30 de misiuni diplomatice şi organizaţii

Locuitorii Capitalei au avut ocazia să facă ocolul Pământului în câteva ore, gustând delicii din toate colţurile lumii într-un singur loc. Un târg de caritate a fost organizat de Clubul Internațional al Femeilor.

La eveniment au participat reprezentanţi din aproape 30 de misiuni diplomatice şi organizaţii. Noul ambasador al SUA şi soţia acestuia au decis să vină la eveniment cu produse americane şi mai multe decoraţiuni pentru sărbătorile de iarnă.



"Avem brioşe, biscuiţi şi decoraţiuni artizanale. Mi-a plăcut foarte mult să ajut organizatorii acestui eveniment. Am rămas impresionată de unitatea acestor femei".



"Sperăm că toţi oamenii din Moldova vor avea posibilitatea să guste din bucate americane, dar şi să afle mai mult despre cultura noastră. Scopul acestui eveniment, după cum ştiţi, este de a strânge bani pentru scopuri caritabile", a spus Dereck J. Hogan, ambasadorul SUA la Chişinău



Iar pe masa amenajată de ambasada Chinei au putut fi găsite ţesături naturale şi jucării.



"Am venit cu mătase naturală, perle din China, dar şi jucării specifice din ţara noastră", a spus soţia ambasadorului Chinei la Chişinău.



"Corpul diplomatic a organizat acest târg pentru a vinde aceste produse şi a strânge bani pentru copii şi alţi oameni care au nevoie de ajutor", a spus Zhang Yanjun, ambasadorul Chinei la Chişinău.



Şi alte ambasade s-au lăudat cu produse specifice ţărilor lor.



"Băutura "Tallin vechi" este din ierburi medicinale, ajută împortiva răcelei în perioada rece", a spus Simmu Tiik, şeful misiunii diplomatice al Estoniei în Chişinău.



"Avem baclava, kebap. Dolma este mâncarea noastră tradiţională, asemănătoare sarmalelor, dar avem reţeta noastră", a spus Leila Orudjeva, consilier al ambasadorului azer.



Organizatorii Târgul de Caritate spun şi-au propus anul acesta să strângă un milion de lei. Banii vor fi donaţi pentru trei asociaţii neguvernamentale şi Institutul al Mamei şi Copilului.



"În ultimii patru-cinci ani, am colectat peste trei milioane de lei şi am acoperit peste 40 de proiecte caritabile, toate în Republica Moldova", a spus co-preşedintele Clubului Internaţional al Femeilor din Moldova, Maria Marinuța.



Vizitatorii au gustat cu plăcere din deliciile vândute şi s-au aprovizionat cu daruri pentru cei dragi.



"Sunt mulţi oameni bolnavi, mulţi copii bolnavi, de aceea suntem aici ca să-i ajutăm."



"Să învăţăm cultura frumosului şi pentru copii, să vadă şi ei că este bine de donat."



Târgul Internaţional de Caritate se desfăşoară în Moldova din 1997. Timp de aceşti ani au fost ajutaţi mii de oameni, printre care şi copii, născuţi prematur.